Unfall Pkw krachen in Schwelm zusammen: 21-Jährige verletzt

Schwelm. Bei einem Unfall in Schwelm, bei dem zwei Pkw zusammenfahren, wird eine 21 Jahre alte Fahrerin verletzt. Wie es dazu kam.

Ein 35-jähriger Gevelsberger missachtete am Sonntagabend an der Potthoffstraße in Schwelm die Vorfahrtsregelung rechts vor links. Dann passierte es.

Der Pkw kollidierte an der Kreuzung zur Augustastraße mit einem von rechts kommenden Pkw einer 21 Jahre alten Fahrerin.

Die 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

