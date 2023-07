Unfall in Schwelm Pkw kracht in Lkw-Auflieger: Fahrerin und Kind verletzt

Schwelm. In Schwelm ist ein Pkw in einen Lkw-Auflieger gefahren. Fahrerin und Kind wurden verletzt. Der Lkw-Fahrer hatte den Pkw übersehen.

Ein 47-jähriger Hagener beabsichtigte am vergangenen Dienstag in Schwelm mit einem Lkw gegen 8.25 Uhr von einer ansässigen Hofausfahrt auf die Prinzenstraße zu fahren. Indes befuhr eine 46-jährige Frau aus Schwelm in ihrem VW die Prinzenstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße.

Der Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang jedoch den VW der Schwelmerin. Auf Höhe des Aufliegers kollidierten die beiden Fahrzeuge schließlich.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 43-Jährige als auch ihr mit in dem Fahrzeug sitzendes Kind leicht verletzt. Der VW war danach nicht mehr fahrbereit.

