Pkw-Zusammenstoß in Gevelsberg: Beide Fahrerinnen verletzt

Zwei Rettungswagen am Einsatzort (Archivaufnahme). Bei dem Unfall in Gevelsberg werden zwei Personen verletzt.

Gevelsberg. Unachtsamkeit hat zu einem folgenschweren Unfall in Gevelsberg geführt. Zwei Pkw fuhren ineinander.

Unachtsamkeit hat im Einmündungsbereich Haßlingerhauser Straße/Weststraße in Gevelsberg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw geführt. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Lesen Sie auch:

Passiert ist der Unfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr. Eine 30-jährige Gevelsbergerin fuhr mit ihrem Mazda die Weststraße in Richtung Haßlinghauser Straße. Im Einmündungsbereich der Haßlinghauser Straße wollte sie nach links in Richtung Mittelstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Pkw, in der eine 72 Jahre alte Gevelsbergerin saß.

Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die 72-Jährige wie auch die 30 Jahre alte Unfallverursacherin verletzt Zum Glück handelte es sich nur um leichte Verletzungen. Beide wurden nach Erstversorgung am Unfallort durch Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm