Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz (Archivfoto). Bei einem Unfall zweier Pkw in einer Kurve wird ein 38 Jahre alter Gevelsberger verletzt.

Überhöhtes Tempo Pkw-Zusammenstoß in Kurve: Gevelsberger (38) verletzt

Gevelsberg. Ein Pkw gerät in einer Kurve in den Gegenverkehr und fährt gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Unter den Opfern ist auch ein Gevelsberger (38).

Bei einem Verkehrsunfall in Wetter wurde ein 38 Jahre alter Gevelsberger verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 22.40 Uhr. Ein 29-jähriger Wetteraner verlor in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen VW und kam auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Ihm kam ein 29-jähriger Hagener ebenfalls mit einem VW in Gegenrichtung entgegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 38-jährige Gevelsberger.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Da das Fahrzeug des Wetteraners in den Gegenverkehr geriet, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw des Hageners blieb vor einer Steinmauer stehen. Auch diese wurde dabei beschädigt. Durch die Wucht des Unfalls waren die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Der Hagener und der Gevelsberger kamen in nahe gelegene Krankenhäuser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm