Planspiel Börse: Schwelmer Schüler holen Platz drei

Das Team „Jäger-der-Aktien“ des Märkischen Gymnasiums Schwelm holte Platz drei beim Planspiel Börse der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel. Das Dreierteam mit Spielgruppenleiter Felix Beland erzielte einen Depotwert in Höhe von 50.913,43 Euro.

Platz eins und zwei gingen diesmal an zwei Schülerteams der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule. Christoph Terkuhlen, Vorstand der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, erachtet den Lerneffekt des Planspiels Börse im Hinblick auf das wirtschaftliche Verständnis als beachtlich. „Wir gratulieren sowohl den drei Gewinnerteams als auch allen anderen Teilnehmern des Planspiels Börse 2021 aus Schwelm und Sprockhövel. Ein großer Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern, die das Planspiel Börse in den Wirtschaftsunterricht integriert haben.“ Die drei Gewinnerteams dürfen sich über Geldpreise der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel in Höhe von 150 Euro, 100 Euro und 75 Euro freuen.

Über einen weiteren Gutschein des Verbandes in Höhe von 50 Euro kann sich zudem das Team „Joendderrrest“ des Märkischen Gymnasiums Schwelm freuen. Das Team erzielte im Rahmen der Nachhaltigkeitswertung mit 1.253,85 Euro den 44. Platz. Insgesamt nahmen 155 Schülerinnen und Schüler sowie 3 Lehrerteams der Wilhelm-Kraft Gesamtschule in Sprockhövel und des Märkischen Gymnasiums Schwelm bei diesem Spiel teil.

Seit vielen Jahren begeistern sich beim Planspiel Börse sowohl Schüler- und Lehrerteams als auch Sparkassenauszubildende während eines Spielzeitraums von 10, pandemiebedingt im letzten Jahr von 17 Wochen, für Aktienkurse, Wirtschaftsnachrichten und den Börsenhandel. Bereits zum 29. Mal bot auch die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel die Teilnahme an dem bundes- und europaweiten Online-Börsenspiel an.

Der Wettbewerb

Das Planspiel Börse ist ein zeitlich begrenzter Online-Wettbewerb, bei dem verschiedene Zielgruppen mit fiktivem Kapital an der Börse handeln. Es vermittelt Grundkenntnisse über die Funktionsweise der Börse nach dem Prinzip „Learning by doing“. Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und Verkauf von Aktien den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen. Die Teilnehmenden setzen sich mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen auseinander und profitieren so auch für die eigene Finanzplanung. Die Sparkassen richten das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur finanziellen Bildung aus. Planspiel Börse geht weiter

Am 4. Oktober 2022 startet die Jubiläums-Spielrunde. Bereits zum 40. Mal verfolgen dann Schülerinnen und Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene ihre Anlagestrategien.

