Die Feuerwehr Ennepetal musste am Montagabend mehrmals ausrücken

Ereignisreicher Abend Plastik brennt auf Herd an: Einsatz für Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal. Weil Plastik auf einem Herd angebrannt war, musste die Feuerwehr Ennepetal am Montagabend ausrücken. Das war nicht der einzige Einsatz.

Insgesamt drei Mal wurde die Wehr innerhalb von zwei Stunden alarmiert.

Den Anfang machte um 20.17 Uhr ein Heimrauchmelder, der im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Heimstraße ausgelöst hatte. Die alarmierten Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Löschgruppe Milspe/Altenvoerde stellten fest, dass angebranntes Essen auf dem Herd den Melder ausgelöst hatte. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung und beendeten den Einsatz nach etwa 35 Minuten.

Kurz darauf, um 21.02 Uhr meldete die Kreisleitstelle eine ausgelöste Brandmeldeanlage an der Jacobstraße. Dort war eine Scheibe eines Druckknopfmelders eingeschlagen worden. Die Wehr kontrollierte das Objekt und musste nicht tätig werden. Dieser Einsatz war für die 18 Feuerwehrleute nach etwa 25 Minuten beendet.

Um 22.12 Uhr schließlich gab es den dritten und letzten Einsatz für die Ennepetaler Wehr. An der Fritz-Reuter-Straße hatte ebenfalls ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen. Dort war angebranntes Plastik auf dem Herd in der Küche der Auslöser. Die Einsatzkräfte belüfteten das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter. Anschließend konnten die Bewohner in das Haus zurückkehren. Einsatzende: 23 Uhr.

