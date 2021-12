Polizei EN: Corona-„Spaziergänge“ sind Versammlungen

Das Foto zeigt einen Corona-Spaziergang in Dinslaken. Die EN-Polizei stellt klar: Diese Veranstaltungen sind Versammlungen, die anzumelden sind.

Ennepe-Ruhr. Die „Spaziergänge“ gegen die Corona-Politik sind laut EN-Polizei Versammlungen. Wer sie nicht anmeldet, begeht eine Straftat.

Die aktuelle politische Entwicklung hat auch in den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises dazu geführt, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu sogenannten „Spaziergängen“ kam. Hierzu meldet sich nun die Kreispolizei und informiert zu Versammlungsanmeldungen konkret mit Blick auf das Phänomen „Spaziergang“.

„Die Menschen möchten durch eine Art Schweigemarsch ihre kritische Meinung zu den aktuellen politischen Maßnahmen im Hinblick auf die Corona-Pandemie kundtun“, interpretiert die Kreispolizei und erklärte, dass die bisherigen Aktionen „friedlich und überwiegend störungsfrei verlaufen“ seien.

Da die mittlerweile bundesweit durchgeführten Spaziergänge selbst bei unauffälligem Verhalten der Teilnehmer in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen werden, seien sie faktisch als Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung nicht mehr zu übersehen und als Versammlung zu werten, stellt die Kreispolizeibehörde dar und macht deutlich, was das für Konsequenzen nach sich zieht.

Rechtzeitig vorher anmelden

„Geplante Versammlungen sind 48 Stunden vor Beginn bei der Versammlungsbehörde anzuzeigen, um im Vorfeld mit den Verantwortlichen im Rahmen von Kooperationsgesprächen Konzepte für einen reibungslosen Ablauf der Versammlungen zu erarbeiten. Die Nichtanmeldung einer geplanten Versammlung stellt einen Straftatbestand nach dem Versammlungsgesetz dar.“ Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit seien hohe Rechtsgüter. Das Ziel der Polizei sei es, dieses Demonstrationsrecht der Teilnehmenden zu schützen und für einen friedlichen Verlauf zu sorgen.

Eine Anmeldung ist kostenfrei und kann formlos eingereicht werden. Das Formular und weitere Informationen sind zu finden auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde unter https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/informa tionen-zum-versammlungsrecht-0

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises wünscht sich nach eigener Aussage, dass die zukünftig geplanten Versammlungslagen rechtzeitig angemeldet werden und auch weiterhin einen friedlichen Verlauf nehmen.

