Polizei EN-Kreis: Das ist beim Jahreswechsel zu beachten

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises gibt Tipps für einen perfekten Abschluss des Jahres 2022. Das ist zu beachten.

Silvester sollte der perfekte Abschluss des Jahres sein - die letzte große Feier, bevor es im neuen Jahr wieder von vorne losgeht. Knallende Korken zum Silvesterfest, ja auch ein paar Gläser Sekt gehören für die meisten doch einfach dazu. Eine Party mit ein paar Leuten mehr, Tanzen und Feuerwerk. Damit dieses Vorhaben vor allem sicher gelingt, rät die Kreispolizei Ennepe-Ruhr dringend dazu, einige Tipps zu beherzigen.

Die Silvesterparty

„Wenn Sie eine Feier planen, dann nehmen Sie trotz des Feiertages Rücksicht auf Ihre Nachbarinnen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen“ so die Kreispolizei. „Reden Sie mit den um Sie herum lebenden Menschen und gehen Sie gegebenenfalls Kompromisse ein, damit es bei einem guten Miteinander bleibt.“

Das Feuerwerk

„Selbst gebaute Raketen und Feuerwerkskörper sind tabu! Sie sind verboten und stellen ein hohes Verletzungsrisiko beim Entzünden oder Abbrennen dar“, macht die Kreispolizei deutlich. Kinder und Jugendliche dürften nur bestimmte, für sie freigegebene Produkte zünden.

Gerade kleinere Kinder sind fasziniert von Feuerwerken, aber Vorsicht: Damit für die Kleinen das Fest ohne Blessuren vonstattengeht, sollten Silvesterknaller und Raketen nur von Erwachsenen gezündet werden. „Feuerwerkskörper werden niemals in die Nähe von Menschen und anderen Lebewesen geworfen“, stellt die Polizei klar.

Der Morgen danach

Wer am Neujahrsmorgen noch fahren muss, sollte auf der Silvesterparty auf Alkohol verzichten. Auch die Fahrt am Mittag birgt Gefahren, denn Autofahrer unterschätzen nach einer feuchtfröhlichen Nacht oft den Restalkohol in ihrem Blut. Dieser kann je nach Ausmaß der Party auch am Mittag noch zu einer Fahruntüchtigkeit führen, mahnt die Polizei.

