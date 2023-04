Polizei Ennepetal fragt: „Wer kennt diesen Mann?“

Ennepetal/Breckerfeld. Mit Fotos fahndet die Polizei nach einem Mann, der immer Kredit- und EC-Karten stiehlt und damit einkauft oder Geld abhebt.

Zu mehreren Diebstählen von Portemonnaies und darin befindlicher Debit- oder Kreditkarten kam es Ende des vergangenen Jahres in Ennepetal und Breckerfeld. In einigen Fällen muss der Täter die Karten dupliziert und in der Folge Geld damit abgehoben oder Einkäufe getätigt haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem Verdächtigen.

Einer Geschädigten wurde am 10. November des vergangenen Jahres gegen 10.40 Uhr beim Einkauf in Ennepetal die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich insgesamt drei Debitkarten, die möglicherweise dupliziert wurden, da die Geldbörse der Geschädigten kurz nach der Tat mit allen Karten aufgefunden wurde.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte sodann die Kreditkartendaten der Geschädigten an einem Geldautomaten in Ennepetal unrechtmäßig einzusetzen. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Der Mann hatte die PIN drei Ma falsch eingegeben, worauf die Karte gesperrt wurde.

Ebenfalls am 10. November wurde ein weiterer Geschädigter gegen 12 Uhr zunächst Opfer eines Taschendiebstahls in Breckerfeld, wobei die Geldbörse kurz darauf aufgefunden wurde. Bis auf Bargeld, das entwendet wurde, befanden sich noch alle Gegenstände im Portemonnaie.

Bankkarte dupliziert

Bei einer späteren Durchsicht seiner Kontoauszüge stellte der Geschädigte fest, dass mit Hilfe einer vermutlich duplizierten Debitkarte Bargeld von seinem Konto abgehoben wurde. Unmittelbar nach der Tat setzte die verdächtige Person die Karte an einem Geldautomaten unberechtigt ein und hob Bargeld ab. Hierbei wurde der Tatverdächtige videografiert.

Am 8. Dezember vergangenen Jahres wurde einem wiederum anderen Geschädigten beim Einkauf in Breckerfeld die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich unter anderem seine EC- und Kreditkarte. Kurz darauf entdeckte der Geschädigte seine Geldbörse im Supermarkt, in dem er sich befand, wobei sich die EC-Karte noch in der Geldbörse befand, die Kreditkarte jedoch nicht. Die Kreditkarte wurde anschließend zu diversen Einkäufen und Geldabhebungen in Roermond eingesetzt. Mittels einer vermutlich duplizierten EC-Karte hob ein unbekannter Tatverdächtiger am 9. Dezember Bargeld an einem Geldautomaten in Breckerfeld ab.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei allen drei Tatbegehungen um ein und denselben männlichen Tatverdächtigen. Zur Identifizierung des Mannes hat die Polizei jetzt mehrere Fotos, die beim Abheben von Geld an Automaten aufgenommen wurden, zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/103117

