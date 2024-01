Polizei ermittelt nach Papiercontainerbrand in Ennepetal

Die Feuerwehr musste am Neujahrstag in Ennepetal ausrücken.

Ennepetal Gleich vier Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nötig, um einen Papiercontainer in Ennepetal zu löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem Papiercontainer-Brand an der Hembecker Talstraße in Ennepetal aufgenommen. Die Einsatzkräfte wurden am Neujahrstag um 8.49 Uhr alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, sahen Anwohner in den Morgenstunden den brennenden Papiercontainer auf einem Bauhof und wählten den Notruf.

Der Papiercontainer wurde von den Einsatzkräften mit etwa 700 Litern Wasser abgelöscht, vier Einsatzkräfte waren nötig, um den Brand zu löschen. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Einsatzende war um 9.25 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Auf Nachfrage teilt die Behörde mit, dass derzeit von einem Sachschaden in Höhe eines kleinen vierstelligen Betrages ausgegangen wird.

