Polizei fragt: Wer erkennt den Einbrecher mit der Kappe?

Gevelsberg Ein Einbrecher, der in Schwelm sein Unwesen trieb, ist von einer Video-Überwachung gefilm worden. Die Polizei veröffentlicht Fotos.

Mit Fotos aus einem Video-Überwachungssystem sucht die Polizei nach einem Mann, der in Schwelm verdächtigt wird, für mindestens drei Einbrüche verantwortlich zu sein und veröffentlicht die Bilder des Mannes.

Gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Präsidentenstraße und in ein Einfamilienhaus im Oehder Weg wurde eingebrochen, und im Fokus für die Taten steht der noch Unbekannte, dessen Fotos nun per richterlichem Beschluss öffentlich gemacht werden dürfen.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem 23. Mai 2023, ab etwa 22.30 Uhr und dem 24. Mai 2023, etwa 7 Uhr. Ein Nachbar der Geschädigten hatte an seinem Haus ein Videosystem installierft und stellte der Polizei die Aufnahmen nun zur Verfügung.

Es ist zu erkennen, dass sich ein der Tatverdächtige vor dem Haus des Nachbarn mit der Kamera aufhält und sich an der Wohnungstür zu schaffen macht. Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um den Tatverdächtigen handelt, der auch für die geglückten Einbrüche verantwortlich sein könnte.

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/126669.

Die Polizei bitte nun die Bevölkerung: „Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336/9166-1234 an uns.“

