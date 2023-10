Polizei fragt: Wer kennt die Diebesbande aus Gevelsberg?

Gevelsberg/Hagen. Die Polizei fahndet nach einer Diebesbande, die in einer Tankstelle zugeschlagen hat. Von den Verdächtigen mit Gevelsberger Bezug gibt es Fotos.

Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen, denen bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird. Sie sollen einen Bezug nach Gevelsberg haben. Weil die Ermittlungen bisher erfolglos blieben, wurden nun Bilder von den Verdächtigen aus einer Videoaufzeichnung zur öffentlichen Fahndung freigegeben.

Die Bilder aus der Videoaufzeichnung zeigen die vier Tatverdächtigen bei ihrer Tat in einer Hagener Tankstelle Foto: Polizei NRW

Die Tat liegt schon Monate zurück. Insgesamt vier männliche Tatverdächtige betraten am 21. Dezember 2022 den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Eckeseyer Straße in Hagen. Während zwei der Tatverdächtigen die Kassiererin ablenkten, entwendeten die beiden anderen E-Zigaretten. Einer der Tatverdächtigen habe vor dem Betreten des Verkaufsraums zunächst einen Benzinkanister befüllt und diesen vermutlich zu einem Fahrzeug gebracht, so die Polizei.

Der vierte Tatverdächtige beim Betreten des Tankstellen-Shops. Wer kennt die Person? Foto: Polizei NRW

Nachdem die Fahndung einschließlich der Auswertung der Videoaufzeichnung erfolglos blieb, liegt nun ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Fotos sind online hier zu finden. Der Polizei liegen nach eigenen Angaben Erkenntnisse vor, dass die Täter Bezüge nach Gevelsberg haben.

Die Hagener Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Personen oder zu einem genutzten Fahrzeug machen?

Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.

