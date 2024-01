Polizei fragt: Wer kennt diesen jungen Roller-Dieb

Schwelm Die Polizei hofft auf der Suche nach einem Roller-Dieb auf Hilfe aus der Bevölkerung. Ein Zeuge hat den jungen Mann in Schwelm fotografiert.

Die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr will wissen: Wer kennt diesen jungen Mann? Er steht im Verdacht, zwischen Donnerstag, 7. September, 22.30 Uhr, und Freitag, 8. September, 8 Uhr, einen Roller der Marke Kymco gestohlen zu haben.

Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Tannenweg in Schwelm abgestellt. Das gestohlene Krad konnte durch einen aufmerksamen Zeugen allerdings kurz nach dem Diebstahl am 8. September gegen 15.45 Uhr am Busbahnhof in Sprockhövel-Haßlinghausen beobachtet und fotografiert werden, während ein ebenfalls unbekannter männlicher Tatverdächtiger versuchte, das den Roller an ein paar Kabeln kurzuschließen beziehungsweise in Betrieb zu nehmen. Dieses gelang ihm jedoch nicht.

Der Zeuge, der neben dem Roller auch den Mann fotografiert hat, der diesen kurzschließen wollte, nformierte daraufhin die Polizei. Diese stellte das zuvor entwendete Krad sicher. Der Täter konnte allerdings vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. Die Polizei frag: „Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?“ Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW hier.

„Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 - 91661234 umgehend an uns“, teilt die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr mit.

