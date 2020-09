Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis hat Verstärkung

Ennepe-Ruhr. Die Kreispolizeibehörde EN hat Verstärkung bekommen. 32 neue Beamte haben ihren Dienst aufgenommen.

Behördenleiter Landrat Olaf Schade begrüßte unter Wahrung des geltenden Mindestabstandes die neuen Polizistinnen und Polizisten im Leo-Theater in Schwelm. 32 Kolleginnen und Kollegen werden ab nun in der KPB EN ihren Dienst versehen und unterstützen ab sofort in den Wachen und bei der Kripo. 13 Kollegen und Kolleginnen unterstützen davon die Wache in Hattingen, 11 werden an der Polizeiwache in Ennepetal eingesetzt. Die Wache in Gevelsberg erhält vier neue Polizeibeamte und Beamtinnen. Vier neue Kolleginnen und Kollegen werden unsere Kriminalkommissariate unterstützen.