Die Fahndung der Polizei läuft. Nach der Tat in Ennepetal wird eine junge Frau als Tatverdächtige gesucht.

Fahndung Polizei in Ennepetal: Wer kennt die junge Frau?

Ennepetal. Die Polizei fahndet nach einer jungen Frau, die in Ennpetal mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat. Es gibt Fotos von der Verdächtigen

Dieser Einkauf im Mai wird einem 67-Jährigen aus Ennepetal in böser Erinnerung bleiben. Unbekannte haben seine EC-Karte gestohlen. Kurz danach wird damit ein vierstelliger Betrag vom Geldautomaten abgehoben. Dies ist nun knapp drei Monate her. Opfer und Polizei hoffen nun, den oder die Täter doch noch fassen zu können. Das Landeskriminalamt hat am Montag Fotos von der Videoaufzeichnung, die beim Geldabheben gemacht wurden, zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Konkret gesucht wird eine junge Frau.

Die junge Frau hebt mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld ab Foto: Polizei / Privat

Rückblende: Es ist der 23. Mai, ein Dienstag, als der 67-Jährige gegen 11 Uhr morgens den Aldi an der Milsper Straße betritt. Er ist eine ganze Weile mit seinem Einkauf beschäftigt und geht gegen 11.45 Uhr zur Kasse. Dort fällt es ihm auf. Die Geldbörse ist weg. Gestohlen aus dem Rucksack, den er bei sich hat. Wer das Portemonnaie geklaut hat und bei welcher Gelegenheit? Es gibt keine Antworten darauf. Doch in der Geldbörse war auch die EC-Karte des 67-Jährigen.

Die nächste Straftat

Kurze Zeit später folgt auf die eine Straftat eine andere. Eine Frau hebt mit der gestohlenen EC-Karte Geld von einem der Geldautomaten in der Sparkasse an Ennepe und Ruhr an der Voerder Straße ab. Sie wird dabei von der Videoüberwachung gefilmt. Die Bilder zeigen eine junge Frau mit dunklen glatten Haaren und einer Mütze auf dem Kopf. Mund und Nase sind von einer blauen Corona-Maske (OP-Maske) bedeckt.

Die Polizei spricht von einem niedrigen vierstelligen Betrag, den die Täterin am Geldautomaten abgehoben hat. Besonders bitter für das Opfer, aber auch ein Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich schon vor dem Diebstahl im Aldi beobachtet wurde: Die Täterin kannte die PIN, die sich aber nicht in der Geldbörse befunden haben soll, wie den Ausführungen der Polizei zu entnehmen ist. Es spricht also einiges dafür, dass das Opfer regelrecht ausbaldowert wurde.

Das Standbild der Videoaufzeichnung zeigt die Täterin im Sparkassen-Raum. Foto: Polizei / Privat

Das klingt nach viel krimineller Energie, was das Landeskriminalamt vermutlich mit dazu bewogen haben wird, Fotos von der Videoaufzeichnung im Sparkassen-Raum knapp drei Monate nach der Tat für die Öffentlichkeitsfahndung freizugeben. Die Bilder sind zu finden auf dem Online-Portal der Landespolizei unter https://polizei.nrw/fahndung/112228

Wer Hinweise zur Identifizierung der Tatverdächtigen geben kann, die Person wieder erkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich an die Polizei unter 02336 - 91661234 wenden.

