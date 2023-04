Polizeisprecherin verlässt Schwelm: Das sind die Gründe

Schwelm. Seit sechseinhalb Jahre ist sie die Stimme der Polizei Ennepe-Ruhr. Nun verlässt Sonja Wever Schwelm. Die Gründe und was sie in Zukunft macht.

Nach sechseinhalb Jahren als Sprecherin der Kreispolizeibehörde EN in Schwelm wechselt Polizeihauptkommissarin Sonja Wever zurück in den Wach- und Wechseldienst. Auf eigenen Wunsch, wie die 42-Jährige betont.

Die gebürtige Hagenerin, die dort auch wohnt, trat vor 24 Jahren in den Polizeidienst ein. Vor ihrem Antritt bei der Pressestelle der Kreispolizei Ennepe-Ruhr war sie mehrere Jahre in der Wache Wetter im Einsatz. Am heutigen Freitag ist ihr letzter Arbeitstag im Kreishaus in Schwelm.

Nachfolger von Sonja Wever als „Stimme der Kreispolizei“ wird Christoph Neuhaus. Aus dienstlichen Gründen wird er die Stelle erst in ein paar Wochen antreten können.

