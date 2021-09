Pop-Up Store der Stadt Schwelm öffnet Dienstag

Die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Stephan Langhard (Bild) findet nicht mehr unter freiem Himmel, sondern am 22. September im Pop-Up Store der Stadt in der Hauptstraße 79 statt.

Schwelm. Schwelm: Das leistet der Pop-Up Store der Stadt in der Fußgängerzone.

Bürgermeister Stephan Langhard wird am Dienstag, 21. September, um 10 Uhr den Pop-Up Store im Ladenlokal Hauptstraße 79 eröffnen und dort am 22. September von 13 bis 15 Uhr seine Bürgermeistersprechstunde abhalten.

Um das Thema Digitalisierung greifbarer zu machen, tauschen Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Wirtschaftsförderung, der Schwelmer Digitalagentur CICO IT, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) und der EN-Agentur ihr Büro gegen einen Platz mitten in der Innenstadt ein. Die Schwelmer Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sowie Unternehmerinnen und Unternehmer haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, sich rund um die Themen Digitalisierung, Internetauftritt sowie Fördermittel und Gründung beraten und direkt vor Ort unterstützen zu lassen.

Der Pop-Up Store ist vom 21. bis 28. September täglich außer sonntags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. An allen Tagen werden Mitarbeiter der EN-Agentur vor Ort in Schwelm sein und zum Thema Fördermittel beraten.

Die Südwestfälische Industrie und Handelskammer wird am 21. und 24. September jeweils einen Sprechtag zu dem Thema anbieten, wie sich Unternehmen in den Innenstädten zukunftsfest aufstellen können. Am 25. und 27. September beraten Ken Uhles und Ben Riemer von CICO IT zum Thema Digitalisierung. Zudem ist jeweils am 22. und 28. September ein Ansprechpartner aus der Wirtschaftsförderung vor Ort.

