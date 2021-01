Postbank schließt ihre Filiale in Schwelm

Die Postbank-Filiale an der Hauptstraße 85-87 hat am 25. Februar das letzte Mal geöffnet.

Schwelm. Die Postbank zieht sich aus Schwelm zurück. Das teilte das Unternehmen mit.

Die Deutsche Post gibt den Standort Hauptstraße auf und eröffnet am 23. Februar im Schwelm-Center eine so genannte Partnerfiliale. Dies hatte unsere Redaktion vor einigen Tagen berichtet. Viele Schwelmer haben sich danach gefragt: Was wird eigentlich aus der Postbank, die ja auch in der Hauptstraße 85-87 untergebracht ist? Die Antwort steht jetzt fest.

Verhalten der Kunden hat sich geändert

Die Postbank hat am Dienstag mitgeteilt, dass sie sich aus Schwelm zurückziehen wird. Postbankkunden können in der Hauptstraße 85-87 letztmalig am Donnerstag, 25. Februar, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Dienste des Geldinstitutes in Anspruch nehmen.

Zu ihrer Entscheidung teilte die Postbank mit: „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern. Hierauf stellen wir uns u.a. dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang hat die Postbank beschlossen, die Filiale in Schwelm zu schließen.“

Die Postbank will ihre Kunden per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die nächstgelegene Filiale, über Beratungsmöglichkeiten und Geldautomaten, an denen Postbank-Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können, informieren.

Die nächste Möglichkeit zur kostenfreien Bargeldversorgung finden Postbank-Kunden aktuell bei der Deutschen Bank in der Hauptstraße 43-45 und in der Schmiedstraße 91 in Wuppertal (Shell). Die nächstgelegenen Filialen der Postbank finden Kunden in der Stresemannstraße 15 in Wuppertal und am Berliner Platz 18-20 in Hagen.