Postbank schließt: Post sucht neue Filiale in Schwelm

Einige Bürger haben es schon vor Monaten kommen sehen. Währen der vergangenen Tage pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die Postbank- und Postfiliale in der Hauptstraße 85-87 wird in absehbarer Zeit geschlossen. Das bestätigte Postbank-Pressesprecher Ralf Palm auf Nachfrage dieser Zeitung. Den genauen Schließungstermin wollte er nicht nennen. „Nach derzeitigem Stand schließen wir die Filiale in Schwelm erst im nächsten Jahr. Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in Schwelm aber auch in Zukunft bestehen und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein“, sagt Ralf Palm.

Rückzug auf Raten

Für die Schwelmer Bürger kein ungewöhnlicher Anblick in den vergangenen Tagen: Die Türen der Postbank-Filiale bleiben wegen Personalengpässen kurzfristig geschlossen. Foto: Bernd Richter / WP

Abgezeichnet hatte sich der Rückzug der Postbank aus Schwelm schon länger: kurzfristige Schließungen der Filiale aus Personalmangel, ein nicht funktionierender Briefmarkenautomat vor der Tür. „Oh nein, schon wieder geschlossen!“ Der Ausruf einer Kundin am Donnerstagmorgen bringt die ganze Misere auf den Punkt. Nicht zum ersten Mal stehen die Kunden der Filiale der Postbank am Ende der Fußgängerzone in dieser Woche vor verschlossenen Türen. Mit einem Aushang im Vorraum weist der Dienstleister auf ein Personalengpass hin, in dessen Folge die Filiale außerplanmäßig geschlossen bleiben muss.

„Aktuell haben wir die Öffnungszeiten in unserer Filiale in Schwelm einschränken müssen. Der Grund dafür sind Personalausfälle. Wir möchten uns bei unseren Kunden für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“, wirbt Ralf Palm für Verständnis. Personalausfälle könnten oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden. So zum Beispiel durch „Springer“ oder durch den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen. Dies gelinge nicht immer, daher könne es in Einzelfällen auch zu längeren Wartezeiten für die Kunden oder, wie in Schwelm, zu einer temporären Schließung der Filiale kommen.

Die geplante Schließung der Postbank-Filiale in Schwelm begründet der Pressesprecher mit dem geänderten Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung. „Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang hat die Postbank beschlossen, die Filiale in Schwelm zu schließen“, sagt Ralf Palm.

Post spricht mit neuen Partnern

Rainer Ernzer von der Pressestelle Düsseldorf der Deutsche Post DHL Group spricht von „sehr vielversprechenden Gesprächen“, die derzeit mit einem neuen Kooperationspartner in Schwelm geführt würden. „Wir gehen fest davon aus, dass wir eine übergangslose Lösung präsentieren können. Fest steht: Es wird keine postlose Zeit in Schwelm geben.“ Der genaue Zeitpunkt des Wechsels hänge nun davon ab, ob die geführten Gespräche erfolgreich zum Abschluss gebracht werden können und wann dieser neue Kooperationspartner der Deutschen Post DHL Group dann auch einsatzbereit sei.

Dazu muss man wissen: Wo heute Post drauf steht, arbeiten schon längst keine Mitarbeiter der Post mehr hinter den Schaltern. Die Postbank, einer von mehreren Kooperationspartnern der Post-Group, gehört zur Deutschen Bank, und die ist gerade in die Schlagzeilen geraten, weil sie massiv Kosten einsparen muss, in diesem Zusammenhang ihr Filialnetz auf den Prüfstand stellt und auch die Aufgabe von Standorten nicht ausschließt. Post-Filialen werden von unterschiedlichen Kooperationspartnern betrieben, die das Briefmarken, Brief- und Paketgeschäft eigenverantwortlich abwickeln.