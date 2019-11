Postkartenaktion: Ennepetaler Weihnachtspost, die berührt

Diese Post aus dem Rathaus wird vielen Menschen berühren: Ein schlafender Fuchs, ein Winterwunderland in einer verschneiten Glaskugel, Zuckerstangen und Christbaumkugeln, ein knuffiges Rentier und ein Weihnachtsmann auf tierischer Wanderschaft – Bilder, die die Kinder dieser Stadt mit Weihnachten verbinden, und die anderen Menschen Freude machen sollen.

Dieses knuffige Rentier hat Alice Reu zu Papier gebracht. Es hat sogar ein Geschenk dabei.

Es ist die vierte Postkartenaktion, zu der Bürgermeisterin Imke Heymann aufgerufen hat. Statt einer 08/15-Karte oder belangloser Geschenke will sie ganz persönliche Weihnachtsgrüße an die Ennepetaler verschicken. Wie schon in den vergangenen vier Jahren hat sie die Kinder um Mithilfe gebeten.

700 persönliche Grüße

Sie ist begeistert von so viel Kreativität, den tollen Motiven und der Detailliebe, die die Bilder zeigen. „Ich bin jedes Mal überrascht, was bei uns im Rathaus ankommt“, sagt sie und blickt auf den dicken Stapel Bilder, der vor ihr liegt. Daraus die schönsten sechs auszuwählen, war keine leichte Aufgabe.

Gemeinsam mit den Verwaltungsmitarbeitern Michael Schmidt (Fachbereich Jugend und Soziales), Melanie Zirinidis (Amt des Rathauses), Hans-Günter Adrian (Pressestelle) und WP-Redakteurin Carmen Thomaschewski hatte die Bürgermeisterin die Qual der Wahl.

Egzona Shala hat diese zauberhafte Weihnachtslandschaft entworfen.

Insgesamt flatterten 133 Zusendungen in diesem Jahr ins Rathaus. „Es sind weniger als im vergangenen Jahr, weil das Schuljahr so kurz ist“, erklärt Heymann. Sie hatte sich im August an die Schulen und Kindergärten der Stadt gewandt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und stellte die Jury vor die Qual der Wahl. Die Entscheidung fiel zwar knapp aus, am Ende standen aber die sechs Sieger fest: Lisa Sophie Mischke, Alice Reu, Egzona Shala, Kira Schneider, Mila Kolybacz und Jonah Zurmühlen werden mit ihren Bildern vielen Menschen eine Freude bereiten. Aber auch sie werden beschenkt. Als Dankeschön für ihren Einsatz erhalten sie ein Geschenk. Dafür werden sie ins Rathaus eingeladen.

Schnee gehört für Kira Schneider zu einem schönen Weihnachtsfest dazu

Dieser Weihnachtsmann von Jonah Zurmühlen macht sich mit dem Fuchs auf den Weg durch Ennepetal.

Aber auch alle anderen kleinen Künstler, die sich an der Aktion beteiligt haben, dürfen sich über eine süße Anerkennung freuen, wenn sie ihre Bilder im Rathaus abholen (siehe Infobox).

Das Kindergartenkind Mila Kolybacz hat diesen Tannenzweig mit Zuckerstangen und Christbaumkugeln geschmückt.

Für Imke Heymann fängt die Arbeit erst an. Sie wird in den kommenden Wochen zuhause viele Stunden damit verbringen, die Weihnachtsgrüße mit persönlicher Anrede und Unterschrift zu versehen.

700 Postkarten gehen an viele Ennepetaler Bürger, Institutionen, Verbände, Vereine und Unternehmen, mit denen die Verwaltung in den vergangenen Monaten zu tun hatte. Weihnachtspost, die von Herzen kommt.