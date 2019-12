Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Praxis hat eine lange Geschichte

Roman Kruzycki wurde 1954 im polnischen Zielona Góra (Grünberg/Niederschlesien) geboren. Er studierte Medizin in Szczecin (Stettin) und erhielt seine chirurgische Ausbildung im Krankenhaus am Mops in Hagen-Haspe. Anschließend war er bis 1998 als Assistenzarzt im Diakonissen-Haus in Witten tätig.

Am 1. April 1998 übernahm Kruzycki die Chirurgische Praxis an der Querstraße 4 in Altenvoerde von Dr. Saad Kadi. Etwas mehr als ein Jahr später, am 21. April 1999, verlegte er die Praxis dann an ihren heutigen Standort, das „Voerder Eck“ an der Königsberger Straße 66.

Die Praxis hat eine lange Geschichte. Gegründet worden war sie 1946 an der Milsper Straße 195 als erste chirurgische Praxis im heutigen Ennepetal von Dr. med. Helmut Zimmermann. 1948 ging es an die Mittelstraße 24 und 1952 dann ins Haus Querstraße 4, in die Räume des ehemaligen Postamtes. 1963 übernahm Heinrich-Otto Schaus die Praxis, die er dann 1983 an Dr. Saad Kadi übergab.