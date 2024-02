In der Kluterthöhle werden neue Führungen angeboten. Die Touren unter besonderen Bedingungen begeben sich auf die Spuren eines schlimmen Ereignisses.

Führung Premiere in Kluterthöhle: Diese Tour bietet Nervenkitzel pur

Ennepetal Eine neue Tour durch die Kluterthöhle begibt sich auf die Spuren eines schlimmen Ereignisses und ist nichts für schwache Nerven.

Die Klutertwelt bietet erstmalig eine neue Führung der ganz besonderen Art an. Die Tour begibt sich auf die Spuren eines schlimmen Ereignisses, dass 1883 für großes Aufsehen sorgte.

Die Kluterthöhle lädt zu Führungen in der Dunkelheit ein. Am 3., 10. und 17. Februar werden erstmalig im Nationalen Naturmonument Kluterthöhle in Ennepetal Führungen im Dunkeln angeboten. Ohne zusätzliche Beleuchtung, nur mit einer Grubenlampe und Helm bestückt, begeht man das unterirdische Labyrinth des Höhlensystems.

Man begibt sich bei der Tour auf die Spuren des Brunnenbauers Heinrich Schmidt, der sich im Jahr 1883 in der Dunkelheit der Kluterthöhle verlaufen hat und sieben Tage und acht Nächte durch die Höhle irrte, bis er wieder ans Tageslicht kam.

Jeweils um 18.30 Uhr, 19:15 Uhr und 20 Uhr starten die Führungen, welche zunächst nur in den Wintermonaten und bei hoher Nachfrage angeboten werden. Die Führungen kosten pro Person 15 Euro und die Anzahl der Plätze ist limitiert, weshalb eine Online-Buchung erforderlich ist.

Ansprechpartnerin ist Sarah Droska. Sie ist zu erreichen unter Telefon: +49 (0) 2333 9880-30 bzw. per E-Mail: info@kluterthoehle.de

