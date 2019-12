Baumaßnahme an der B 483

Baumaßnahme an der B 483 Private Hinweisschilder entfernt und wieder aufgestellt

Aufgrund der fehlenden Hinweise auf die freie Zufahrt, hatten einige Betriebe private Hinweisschilder aufgestellt. Diese wurden aber zwischenzeitlich von Straßen NRW entfernt.

Die Schilder hätten mit schweren Fundamenten im Straßenraum gestanden und seien daher aus Sicherheitsgründen entfernt worden, erklärt Straßen-NRW-Sprecher Andreas Berg. Nachdem eine Betroffene sich gemeldet habe, seien die Schilder nun neben der Straße aufgestellt worden. „Wir wollen natürlich nicht, dass jemand einen Schaden durch die Baumaßnahme hat“, betonte Andreas Berg.

Berg erklärte, dass die Umleitung im Vorfeld mit den Städten, der Polizei und den Leitstellen des Kreises abgesprochen würden. Er räumte aber ein, dass man die Umleitungshinweise mit einer Kilometerangabe, wie weit es bis zum gesperrten Bereich ist, hätte versehen können.

Für Ärger sorge die Baustelle auch in den Ortschaften Remlingrade und Spreeler Müh le, heißt es in dem Brief der Anlieger. Dort gebe es durch die Sperrung ein extrem hohes Verkehrsaufkommen – trotz Anliegerregelung.