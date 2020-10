Pro-City plant in Gevelsberg einige Aktionen

Gevelsberg. Pro-City plant mit Mondscheinbummel in Gevelsberg und stellt die neue Junior Card und einen besonderen Auto-Aufkleber auf.

Eine neue Homepage, ein neues Angebot für Kinder, ein Gevelsberger Autoaufkleber und mehrere Aktionen in der Innenstadt: Pro-City hat sich einiges überlegt, um die Einzelhändler vor Ort in diesen Zeiten zu unterstützen.

Aktionen

Die Einzelhändler seien überwiegend positiv gestimmt, sagt Citymanagerin Lena Becker, weil viele Gevelsberger in der Stadt einkaufen würden und das Bewusstsein für den lokalen Einzelhandel gestärkt sei, es außerdem kaum noch Ärger über das Maskentragen gebe. Die Menschen hätten sich mittlerweile daran gewöhnt. Lena Becker weiß aber aber auch, wie wichtig es ist, gerade jetzt etwas für die Innenstadt zu tun. Der Winter stehe vor der Tür. Die Gastronomie werde es schwerer haben, weil das Wetter schlechter wird, und weniger Leute draußen sitzen wollen. Wichtige Veranstaltungen für den Einzelhandel fallen aus.

Pro-City hat mehr als 190 Mitglieder Pro-City ist eine Werbe- und Marketinggemeinschaft für Gevelsberg. Der Verein kümmert sich im Rahmen seiner Projekte um das Stadt- und Citymarketing. „Dazu gehört insbesondere die Förderung und Stärkung der Innenstadt als zentraler Punkt des Gevelsberger Stadtlebens und –geschehens“, wie es auf der Homepage beschrieben wird. Bei Pro-City sind derzeit mehr als 190 Gevelsberger Unternehmen, Institutionen, Vereine, Hauseigentümer und Privatpersonen Mitglied.

„Es müssen jetzt alle an einem Strang ziehen“, sagt Lena Becker und arbeitet mit Pro-City und der Stadt unter anderem daran, wie der Mondscheinbummel trotz Corona-Auflagen am letzten Freitag im November stattfinden kann. Zwar ohne Veranstaltungen, aber mit verlängerten Öffnungszeiten und mit der Sperrung der Mittelstraße, „damit die Menschen Platz haben, um Abstand zu halten.“ Vorausgesetzt, die Veranstaltung muss nicht doch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Dieses Archivbild ist beim vergangenen Mondscheinbummel aufgenommen worden. In diesem Jahr soll es nur verlängerte Öffnungszeiten geben und viel Platz zum Abstand halten. Foto: Carmen Thomaschewski

Eine Weihnachtsbeleuchtung wird es auch geben, am 26. Oktober will Pro-City vorstellen, wie die Innenstadt stimmungsvoll in Szene gesetzt wird, beziehungsweise, wie das Ganze finanziert werden soll.

Weil der Martinsumzug in der Innenstadt coronabedingt ausfallen muss, ist stattdessen wieder die Laternenschaufenster-Ausstellung Ende Oktober, Anfang November geplant – wieder mit selbst gebastelten Werken der Kinder des Familienzentrums Habichtstraße und dieses Mal viel größer. Auch die Weihnachtsbäume werden die Innenstadt wieder in Adventsstimmung versetzen, schon jetzt hätten sich viele Institutionen angemeldet, die die Bäume schmücken möchten, weiß die Citymanagerin. Auch wenn die Corona-Pandemie einiges erschwert und verhindert, setzt das Pro-City-Team auf Aktionen mit Außenwirkung. „Um den lokalen Gedanken weiter in das Bewusstsein der Menschen zu bekommen“, erklärt Lena Becker.

Junior Card

Wie bei der Junior Card, mit der Jungen und Mädchen nicht nur an das bargeldlose Kaufen herangeführt werden, sondern auch das Kaufen vor Ort kennenlernen sollen. „So soll ihnen schon früh der lokale Gedanke vermittelt werden“, erklärt Lena Becker.

Die Junior Card ist ebenfalls nun erhältlich und ermöglicht Kindern ab acht Jahren, bargeldlos in Gevelsberg einzukaufen. Foto: Pro City

Die Karte ist eine Art digitales Sparschwein für Kinder und Jugendliche. Sie wird ab acht Jahren empfohlen, Eltern und Großeltern können die Karte nutzen und ihrem Kind bzw. Enkelkind Taschengeld darauf aufladen. Mit der Junior Card kann das Kind nicht nur in Gevelsberg einkaufen, sondern auch damit ins Schwimm In, den Erlebnispark oder das Filmriss-Kino gehen. Der Guthabenstand ist jederzeit online einsehbar. Die Karte bietet zwei Varianten, die auch kombiniert werden können: Bei Variante eins kann die Karte automatisch monatlich aufgeladen werden. Hierzu wird ein Dauerauftrag eingerichtet. Bei der zweiten Variante kann die Karte selbst online aufgeladen werden.

Die Junior Card ist in den Pro-City-Gutschein-Verkaufsstellen erhältlich: bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, Lotto Vorsprach, Augenoptik Staring, Sonnen-Apotheke, Raumausstattung Engelhardt und Pro-City-Büro. Weitere Informationen zur Funktionsweise gibt es im Internet: www.city-gevelsberg.de.

Homepage

Nachdem die Pro-City-Homepage ein wenig in die Jahre gekommen war, wurde sie nun generalüberholt und mit vielen Hinweisen bestückt. Der Nutzer erhält dort Informationen zu seinem Einkaufsbummel in Gevelsberg: angefangen mit der Parkplatzsuche über die öffentlichen Verkehrsmitteln und Elektro-Ladesäulen bis hin zum Wochenmarkt und der Gevelsberger Gastronomie. Auch Freizeit- und Outdoor-Tipps gibt es. Interessierte, die auf der Suche nach einem Ladenlokal in Gevelsberg sind, finden auf der neuen Webseite die aktuell verfügbaren Flächen. Außerdem können Eigentümer einen Leerstand melden, wenn absehbar ist, dass ihr Ladenlokal demnächst frei wird.

Gute Nachrichten hat Lena Becker zum Leerstand auf der Mittelstraße, der nach dem Umzug von Casa C. Fashion in ein größeres Ladenlokal entstanden ist. Dort wird schon renoviert und die Eröffnung ist für Oktober, November geplant. Auch für das Ladenlokal neben dem Reformhaus in der Fußgängerzone gebe es Interessenten.

Wichtiges Element ist auch die Vorstellung vieler Gevelsberger Einzelhändler. Dort kann online ein Blick in das Geschäft geworfen werden. Es gibt zudem Infos zum Pro-City-Gutschein, dem Pro-City-Vorstand, den Partnern wie Sparkasse, AVU und Stadt, sowie Hinweise zu Veranstaltungen in der Innenstadt. Auch Mitglieder können dort Termine wie Sonderaktionen veröffentlichen. Lena Becker teilt mit, dass die Termine aktuell noch unter Vorbehalt stünden, zum einen wegen Corona, zum anderen weil sie noch vom Rat der Stadt Gevelsberg bestätigt werden müssen.

Auf der Homepage gibt es zudem Infos zu den City-Gevelsberg-Produkten, zum Einkaufskorb, zu den Regenschirmen, Banner-Taschen oder den neuen Auto-Aufkleber.

Auto-Aufkleber

„Wir sind Gevelsberger“- Autoaufkleber kostet 2,50 Euro. Foto: Pro City

Nachdem es bereits vor vielen Jahren den „G-Aufkleber“ gab, hat Pro-City Gevelsberg nun einen neuen Aufkleber zur Identifikation mit Gevelsberg heraus gebracht. „Gemeinsam zeigen, wo man verwurzelt ist, das Heimatgefühl stärken und zusammenstehen“, schreibt Pro-City in einer Mitteilung: „Wir sind Gevelsberger“ steht auf dem Aufkleber. Er ist in den Farben schwarz und silber erhältlich, ist circa 15 Zentimeter lang und lässt sich leicht am Auto anbringen. Erhältlich ist er ab sofort bei Intersport Reschop, Axels Sportswear, Euronics Meckel, Feinkost Hedtstück, Buchhandlung Appelt und im Pro-City-Büro für 2,50 Euro.