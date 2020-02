Prof. Dr. Kurt Bienert führt die Kandidatenliste des Bündnisses 90/Die Grünen zur Kommunalwahl im kommenden September an. In der öffentlichen Versammlung der Partei wurden er und die anderen Kandidaten für den Stadtrat einstimmig gewählt.

Prof. Bienerts ruhige Art wurde vom amtierenden Fraktionschef Jürgen Hofmann herausgestellt, ebenso dessen kommunalpolitische Erfahrung. Auf Platz zwei der Liste steht die bisherige Fraktions-Vizechefin Petra Backhoff, die nach dem Selbstverständnis der Grünen eigentlich die Liste anführen sollte, aber lieber auf Platz zwei kandidieren wollte. Auf Platz drei im Führungsteam steht Ulrich Röhder, derzeit Mitglied des Rates der Stadt. Er gilt als Experte unter anderem für Planung und Bauen, hieß es.

Neuzugang Karl-Heinz Henkel von der SPD zu den Grünen Zum Spitzenteam der Grünen zur Kommunalwahl zählt auch Karl-Heinz Henkel. Er verließ im vergangenen Sommer die SPD, nachdem er rund 40 Jahre bei den Ennepetaler Sozialdemokraten gewesen war. Von 1984 bis 1994 gehörte Henkel zur SPD-Fraktion im Rat der Stadt, von 1994 bis 1999 zählte er zur Kreistagsfraktion. Er war der „Grüne bei den Roten“, denn immer wieder legte er Initiativanträge zur Umweltpolitik bei Parteiveranstaltungen vor, Gehör fand er nicht sehr oft. Dennoch bekannte er sich mit großem Engagement zur Sozialdemokratie. Der ehemalige Lehrer am Berufskolleg (jetzt im Ruhestand) ist u. a. auch Mitbegründer des Vereins „Umweltfreundliche Energien“, dem „Weltladen“ eng verbunden und gehört vielen Umweltschutzverbänden an. Derzeit ist Henkel schon als „sachkundiger Bürger“ für die Grünen in Ratsausschüssen tätig.

Platz vier belegt Karl-Heinz Henkel, der ehemalige Sozialdemokrat. Der jetzige Fraktionschef Jürgen Hofmann nimmt den 5. Platz auf der Kandidatenliste ein. Er wolle in Zukunft etwas mehr Zeit für Reisen haben, kündigte er an. Noch relativ neu in der Partei ist Gereon Kalkuhl. Wie er bei seiner Vorstellung sagte, sind kostenfreie Bildung und Kultur seine Anliegen. Er wurde auf Platz 6 der Liste gesetzt, gefolgt von Christine Lange, die Vorsitzende des Ortsverbandes Ennepetal von Bündnis 90/ Die Grünen ist.

Weiter kandidieren am 13. September für den Rat: Stefan Mayer-Stoye (er gehört derzeit dem Rat an), Werner Kollhoff (der Künstler ist Mitglied des Kreistags), Charlotte Koch, Olaf Eilert, Günter Braselmann, Petra Holtwick, Daniel Schmalz, Leon Glück, Kai Muckenheim, Markus Backhoff und Volker Lange.

Bürgermeisterwahl Empfehlung für Imke Heymann Die Ennepetaler Grünen werden bei der Bürgermeisterwahl keine eigene Kandidatin bzw. Kandidaten aufstellen, sondern die derzeitige Amtsinhaberin Imke Heymann (CDU) unterstützen – mit einer Wahlempfehlung. Bei der Kandidatur von Imke Heymann im Jahr 2015 war sie von CDU, FDP, Freien Wählern und Grünen als gemeinsame Kandidatin aufgestellt worden. Die vier hatten damals darüber hinaus auch eine Kooperation vereinbart, die auf eine Zusammenarbeit bei Sachthemen zielte. In der Erklärung zur Unterstützung Heymanns heißt es von Seiten der Grünen nun: „Dies tun wir in der Gewissheit, dass wir nunmehr auf immerhin fast sechs Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Frau Heymann zurückblicken“. Und weiter: „In diesen Jahren hat sich viel getan, gerade in den Kernthemen grüner Politik. Dies machen insbesondere aktuelle Entwicklungen deutlich: Die Dringlichkeit, globale Probleme auch lokal anzupacken, wurde von ihr erkannt. Die Stadtverwaltung ist mit ihr an der Spitze auf dem Weg, sich für wirksamen Umwelt- und Klimaschutz, Artenvielfalt und Energieeffizienz einzusetzen. Dies wird von uns ausdrücklich begrüßt.“ Am Schluss der Grünen-Erklärung heißt es: „Unser politisches Augenmerk wird darauf gerichtet sein, inwieweit den Ankündigungen und Bekundungen auch Taten folgen. Leere Worthülsen, seitenlange Konzepte und teure Machbarkeitsstudien werden wir nicht akzeptieren. Jetzt heißt es Verantwortung übernehmen und konkrete Maßnahmen zügig umsetzen. Dafür wird sich grüne Politik einsetzen!“

Der Kandidatenwahl voraus ging die Jahreshauptversammlung der Grünen. Vorsitzende Christine Lange verbreitete schon in ihren Begrüßungsworten Optimismus, verwies noch einmal auf das gute Ergebnis bei der Europawahl und sagte: „Unsere Mitgliederzahl ist von 15 auf 18 gestiegen.“ Zahlreiche Veranstaltungen habe man durchgeführt. „Türen und Ohren der Grünen stehen offen“, sagte sie wörtlich.

Fraktionschef Jürgen Hofmann kündigte an: „Der Klimaschutz wird auch in Zukunft unser Thema sein, ebenso das Thema PCB“. Ulrich Röhder habe sich mit viel Engagement in das Sachgebiet eingearbeitet und diesbezüglich auch Kontakt zur Landtagsfraktion.

Bei der Vorlage des Kassenberichtes sprach Prof. Dr. Kurt Bienert von einer „wunderbaren Entwicklung“. Zu Kassenprüfern gewählt wurden Stefan Mayer-Stoye und Petra Backhoff, neuer Kassierer ist Karl-Heinz Henkel. Ulrich Röhder vertritt den Ortsverband Ennepetal im Kreisparteirat, Petra Backhoff ist seine Stellvertreterin.