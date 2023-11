„Proms Night“: Noch nie war Gevelsberg so britisch

Gevelsberg Die „Erste Proms-Night“ war die überwältigende Saisoneröffnung der Konzertgesellschaft. Noch nie war Gevelsberg so britisch.

Es war ein fulminantes Konzert. Es brachte Licht in eine dunkle Zeit. Es riss die Zuschauer von den Sitzen. Das Zentrum für Kirche und Kultur in Gevelsberg war fast ausverkauft. Es gab musikalische Überraschungen. Das Gastspiel der Philharmonie Südwestfalen wurde von einem Dirigenten geleitet, der Spaß hat und versteht. Mit anderen Worten: Die „Erste Gevelsberger Proms-Night“ war die überwältigende Eröffnung der 75. Saison der Konzertgesellschaft.

Lesen Sie auch:

Sparkasse an Ennepe und Ruhr erhöht Preise massiv

Schwelm: 90 Jahre alt und noch hinter der Theke - „Es hält frisch und jung“

Exklusive Einblicke in den neuen Aldi und Lidl

SEK-Einsatz in Ennepetal: Das steckt dahinter

„Proms“ steht in England für die Promenaden-Konzerte, die den Menschen die Kultur näherbringen, auch wenn sie sich Konzertbesuche nicht leisten können. „Proms“ bringen seit rund 130 Jahren die Kunst auf die Straße. Die „Night of the Proms“ ist das große Finale am Ende der sommerlichen Reihe. Irgendwann geht dabei das Gesetz des Handels dabei von der Bühne auf den Zuschauerraum über. Es werden Fähnchen geschwenkt, es wird mitgepfiffen, im Rhythmus geklatscht, mitgesungen, getanzt und gesummt.

Damit es dazu kommt, bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung der Gemütslage der Zuschauer. Russell Harris, eigentlich Chefdirigent der Klassik Philharmonie Hamburg, war dafür die Idealbesetzung. Pointenreich, im weißen Dinnerjacket und mit Union-Jack-Weste, führte der in London geborene Künstler durch das Programm. Regelmäßig dirigiert Harris die „Night of the Proms“ in ganz Deutschland. Und er ist ein Mann am Taktstock, der den Spaß mit der Musik nicht auf die leichte Schulter nimmt.

Harris weiß, dass die Fangemeinde der „Proms“ überrascht werden will. Die Zuschauer möchten die Grenzen der Klassik überschritten sehen. Dafür brachte der Brite einen Griechen mit nach Gevelsberg. Theodore Kerkezos ist ein Meister am Saxophon, einem in der Ernste Muse nicht eben häufig anzutreffenden Solo-Instrument. Kerkezos entlockt seinem Instrument keine Töne, er gibt ihm eine Stimme wie die einer Sängerin. Im ersten Teil des Konzertes machte er das Gevelsberger Publikum mit seiner Interpretation der Musik von Astor Piazzolla sprachlos, bevor er von seinen zuvor andächtigen Zuhörern enthusiastisch dafür gefeiert wurde.

Die junge Siegener Sopranistin Julia Ziehme war der nächste Gast der Philharmonie Südwestfalen. Sie hatte die kaum lösbare Aufgabe ohne Mikrophon gegen ein energisch und temperamentvoll aufspielendes Orchester mit ihrer Stimme anzukämpfen. Erstaunlicherweise gelang ihr das sogar in großen Strecken.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Ihre Stimme war auch beim traditionellen Finale der „Proms-Night“ gefragt. Bei patriotischen Gesängen wie „Rule Britannia“, dirigierte Russell Harris nicht sein Orchester, sondern das Publikum, das wild britische und ein paar deutsche Fähnchen durch die Luft wirbelte. Und, da die Stimmung in diesem unserem Lande, weit entfernt von „Hope & Glory“ entfernt ist, beendete das Orchester sein Gastspiel an der Ennepe danach traditionell mit der englischen Nationalhymne. In Gevelsberg ließ Russell Harris trotzig noch die deutsche Hymne folgen. Und es gab im Haus für Kirche und Kultur niemanden, der sich Böses dabei dachte.

Die Meisterkonzerte der Gevelsberger Konzertgesellschaft gehen erst im kommenden Jahr weiter. Die Pianistin Ragna Schirmer ist am Donnerstag, dem 18. Januar, ab 19.30 Uhr, im Zentrum für Kirche und Kultur zu Gast. „Fernweh“ ist ihr Thema. Viele Komponisten unternahmen weite Reisen, um sich inspirieren zu lassen. Welche Töne Haydn, Dvorak, Chopin, Albeniz oder Liszt mit nach Hause brachten, präsentiert Ragna Schirmer bei ihrem Konzert in Gevelsberg.

Auskünfte über die Mitgliedschaft und die Arbeit der Gevelsberger Konzertgesellschaft erteilt die Geschäftsstelle über der Sparkassen-Filiale in der Rosendahler Straße unter der Telefonnummer 0 23 32 / 55 18 05.

Dort und bei der Buchhandlung Appelt in der Mittelstraße sowie im Internet bei Proticket unter der Adresse www.konzertgesellschaft.com können auch Karten für das zweite Meisterkonzert mit Ragna Schirmer am 18. Januar reserviert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm