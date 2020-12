Protokoll belegt: AfD stimmt für Flüchtlinge in Gevelsberg

Gevelsberg Gevelsberg erklärt sich bereit, bei Bedarf mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Sitzungsprotokoll zeigt: Auch die AfD stimmte dafür.

Diese Abstimmung im Gevelsberger Stadtrat ist im AfD-Kreisverband heftig eingeschlagen. Die beiden AfD-Ratsherren Falk Arndt und Andreas Vollmer-Weiß hatten die Hände für einen Antrag der Grünen gehoben. Sind diese schon nicht der natürliche Tanzpartner auf dem politischen Parkett, sorgte der Inhalt des Antrags für noch viel größeren Ärger: Mit den Stimmen der AfD-Fraktion votierte der Rat der Stadt Gevelsberg einstimmig dafür, dass die Stadt sich dazu bereit erklärt, im Bedarfsfall sogar noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihr eigentlich zugewiesen werden.

Fraktionschef Arndt leugnete, dass es überhaupt eine Abstimmung gegeben habe, drohte der Redaktion dieser Zeitung mit rechtlichen Schritten. Vorstandsmitglieder auf Kreisebene warfen der Redaktion öffentlich Falschmeldungen und Manipulation sowie Unwissenheit und fehlerhafte Berichterstattung vor. Doch die Tonaufnahmen der betreffenden Sitzung des Stadtrats beweisen: Die AfD hat für die Bereitschaft, weitere Flüchtlinge in Gevelsberg aufzunehmen, gestimmt.

Mehr Flüchtlinge für Gevelsberg als zugewiesen

Diese Zeitung hatte am Dienstag berichtet, dass die anwesenden Mandatsträger aller im Rat der Stadt Gevelsberg vertretenen Parteien für den oben genannten Antrag der Grünen gestimmt hatten – auch die der AfD. In ihrem Antrag setzen sich die Grünen dafür ein, dass die Stadt Gevelsberg ein Bündnis unterstützt, dessen Mitglieder sich bereit erklären, aus Seenot gerettete Menschen zusätzlich zu den nach dem Königsteiner Schlüssel verteilten Geflüchteten aufzunehmen.

Auch solle die Stadt selbst ihre Bereitschaft zur zusätzlichen Aufnahme erklären. Darüber hinaus sollte die Verwaltung den Auftrag erhalten, zu prüfen, wie sie im „Städtebündnis sicherer Häfen“ mitwirken kann und zur nächsten Ratssitzung eine entsprechende Empfehlung machen.

Letzteres wurde dem Antrag noch während der Sitzung hinzugefügt. Zuvor gab es eine kurze Diskussion darüber, welches Bündnis die Stadt Gevelsberg nun künftig unterstützen soll – das Bündnis „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ oder das „Städtebündnis sicherer Häfen“. An dieser Diskussion beteiligten sich die AfD-Vertreter nicht.

Abstimmung über Antrag mitsamt Änderung

Danach ließ Bürgermeister Claus Jacobi, der gleichzeitig Vorsitzender des Rates ist, und die Sitzung dementsprechend leitete, über den Antrag mitsamt seiner Änderung abstimmen. Auch Falk Arndt und Andreas Vollmer-Weiß von der AfD-Fraktion hoben ihre Hände – zum großen Erstaunen der meisten weiteren Politiker.

Die Berichterstattung über dieses auch von den Rechtspopulisten getragene Votum sorgte in deren Reihen allerdings für massive Unruhe. Fraktionschef Falk Arndt meldete sich per E-Mail: „Der Antrag der Partei der Grünen vom 11.03.2020 / 063-2020 wurde in der letzten Sitzung des Rates 17.12.2020 der Stadt Gevelsberg kurz diskutiert, eine Beschlussfassung zu dem Thema Freiwillige Aufnahmen von Flüchtlingen hat es bis zum heutigen Tag nicht gegeben. In Ihrem Artikeln wird erwähnt, dass u. a. die AfD Fraktion Gevelsberg dem Beschluss (der nicht erfolgte) zugestimmt haben soll. Ich erwarte von Ihnen eine öffentliche Gegendarstellung und Berichtigung zu Ihrem Artikel. Ansonsten behalten wir uns vor rechtliche Schritte einzuleiten. Desweiteren bin ich gerne bereit mit Ihnen einen guten Kontakt aufzubauen um in Zukunft derartige Aktionen zu vermeiden.“

Fraktionschef Arndt spricht von Gegenwind

Falk Arndt, gleichzeitig stellvertretender Kreissprecher der AfD hatte aus den eigenen Reihen laut eigener Aussage zuvor heftigsten Gegenwind bekommen – ist doch schon das Ablehnen der vom Bund zugewiesenen Flüchtlinge Kern der Partei. Diese machte unmittelbar nach Erscheinen des Artikels auch im Internet gegen die Redaktion mobil.

Jean Valton, Beisitzer im Kreisvorstand, sprach von einer Falschmeldung. Vor entsetzten AfD-Anhängern versuchten die Funktionäre mit angeblicher fehlerhafter Berichterstattung dieser Zeitung wieder aus der Schusslinie zu gelangen.

Die Redaktion hielt daraufhin Rücksprache mit den Vorsitzenden zweier anderer Gevelsberger Ratsfraktionen, die die Fakten der Berichterstattung bestätigten. Auch Bürgermeister Claus Jacobi, bestätigte, dass diese Zeitung alle Fakten korrekt dargestellt habe. Er habe den Stadtrat exakt über diesen Antrag inklusive der Änderungen abstimmen lassen. Zur Sicherheit forderte die Redaktion die protokollierten Tonaufnahmen der betreffenden Passage dieser Sitzung an. Hier im exakten Wortlaut.

Sitzungsprotokoll belegt die Abstimmung

Bürgermeister: „Gut, wenn mit dieser Maßgabe, die ich gerade ausgeführt habe, der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen angenommen werden soll, dann bitte ich um die Handzeichen.

Dankeschön.

Gibt´s Gegenstimmen?

Gibt`s Enthaltungen?

Dann ist das einstimmig und ohne Enthaltungen so angenommen, wir kommen dann in der nächsten Ratssitzung mit einer entsprechenden Vorschlagsempfehlung, damit wir eine entsprechende Empfehlung auch dem Rat vorstellen.“

Auffassung, es geht um eine Vertagung

Die Maßnahme, die Claus Jacobi darin anspricht, ist im Sitzungsprotokoll wie folgt wörtlich festgehalten: „Mein Vorschlag an dieser Stelle (…) wäre jetzt der, dass man vielleicht über diesen Antrag heute mit der Maßgabe beschließt, dass die Verwaltung zu nächsten Ratssitzungen entsprechende Informationen einholt und auch eine entsprechende Empfehlung macht, wie man in Gevelsberg praktikabel und effizient im Sinne des humanitären Handelns mit der Geschichte umgehen kann, dass man also die Informationen einholt, welche entsprechenden organisatorischen, mitgliedschaftsrechtlichen Verlinkungen sind einzugehen, wenn man hier Mitglied werden möchte, wie kann das aussehen und welches Ergebnis hat das dann für Gevelsberg?“

Falk Arndt sagte im Gespräch mit dieser Redaktion: „Ich habe auch Rücksprache gehalten mit Ratsmitgliedern. Diese teilen meine Auffassung, dass es um eine Vertagung ging. Natürlich würden wir einem solchen Antrag nicht zustimmen.“

Weil es an dieser Stelle aber nicht um Auffassungen geht, sondern um ganz klar geregelte Formalitäten, steht fest: Die AfD hat ohne jede Diskussion zugestimmt, dass die Stadt Gevelsberg bei Bedarf freiwillig weitere Flüchtlinge nach Gevelsberg holen möchte.

