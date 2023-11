Psycho-Triller: TV-Stars kommen nach Ennepetal

Bekannte Schauspielerinnen kommen nach Ennepetal. Der Anlass: ein packender Psycho-Thriller. Wie man dabei sein kann.

Am Sonntag, 26. November, werden mit Gerit Kling und Mackie Heilmann wieder aus dem deutschen Fernsehen bekannte Schauspielerinnen auf der Bühne des Reichenbach-Gymnasiums stehen. Mit dem packenden Psycho-Thriller „Falsche Schlange“ , aus der Feder des britischen Dramatikers Sir Alan Ayckenbourn, startet die städtische Theatersaison 2023/2024, die auch diesmal von der Sparkasse an Ennepe und Ruhr gesponsert wird.

Annabel Chester kehrt nach dem Tod ihres Vaters in die englische Heimat zurück. Sie war mit 15 vor dem Tyrannen geflohen, um in Australien ein neues Leben zu beginnen. Ihre jüngere Schwester Miriam blieb daheim und pflegte den Vater bis zu seinem Ableben. Dennoch wurde nicht Miriam, sondern Annabel von dem verstorbenen Familienoberhaupt zur Alleinerbin gemacht. All das weiß die kürzlich entlassene Krankenschwester Alice Moody längst, als Annabel in ihrem verfallenen Elternhaus eintrifft. Sie zeigt der Erbin einen handschriftlichen Brief, in dem ihr Vater unmissverständlich schildert, dass er wegen Miriams ‚Pflegemethoden‘ um sein Leben bangt. Für 100.000 Pfund wäre Alice bereit, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen.

Noch bevor Annabel und Miriam sich begegnen, nimmt die Heimkehrerin ein seltsames Geräusch wahr, das vom verwitterten Tennisplatz auf dem Anwesen kommt. Nach und nach häufen sich die unheimlichen Vorgänge rund um das alte Haus. Und nicht nur die Elektrik scheint marode, auch das mehr als brüchige Fundament der Familiengeschichte offenbart sich immer mehr, je intensiver die Schwestern ihre Vergangenheit Revue passieren lassen. Während Annabel noch versucht, alle Fäden in der Hand zu behalten, entgleist die Situation zusehends. Miriam betäubt die Erpresserin und sperrt sie im stillgelegten Brunnenschacht ein. Anschließend wird der Brief in der Wohnung von Alice ausfindig gemacht – doch die Bedrohung scheint nur für einen Augenblick abgewendet, geht sie doch von etwas ganz anderem aus als von der mundtot gemachten Krankenschwester…

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr und findet in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums Ennepetal, Peddinghausstraße 17, statt.

Einzelkarten kosten zwischen 13 und 27 Euro und können in der Tourist-Info im Haus Ennepetal, unter www.reservix.de, an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erworben werden. Last-Minute-Tickets für Schülerinnen und Schüler, Studenteninnen und Studenten, FSJler und FSJler, Wehr- und Ersatzdienstleistende bis 24 Jahre gibt es zum Preis 6 Euro ebenfalls an der Abendkasse (diese Angebote können unter Vorlage einer Ermäßigungsberechtigung in Anspruch genommen werden). Weitere Rabatte auf den Ticketpreis erhalten Inhaber einer Ehrenamtskarte.

Abonnements für die gesamte Theatersaison und das Jugend-Abo (ebenfalls unter Vorlage einer Ermäßigungsberechtigung) sind weiterhin bei Ronja Rabanus telefonisch unter 02333/988035 oder per E-Mail an Ronja.Rabanus@klutertwelt.de erhältlich: 1. Kategorie: 93 Euro, 2. Kategorie: 77 Euro, 3. Kategorie: 60 Euro, 4. Kategorie: 42 Euro; Jugend-Abo in der 3. und 4. Kategorie: 20 Euro.

