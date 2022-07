Public-Viewing in Gevelsberg: Finale der EM auf Großleinwand

Der neue Bürgerplatz am Waldstadion in Gevelsberg-Silschede. Ein Schild weist nun darauf hin, dass Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen dort nicht parken dürfen.

Gevelsberg. Public Viewing in Gevelsberg: Hier gibt es das Finale der Europameisterschaft der Frauen zu sehen.

Das am Sonntag im ausverkauften Wembley Stadion in London stattfindende Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 gegen England kann live auf einer Großleinwand verfolgt werden. In einer Gemeinschaftsaktion der Stadt Gevelsberg und dem FC Schwarz-Weiß Silschede, Heimatverein von EM-Rekordtorjägerin Alexandra Popp, wurde ein Public Viewing auf dem Vorplatz des Waldstadions in Silschede organisiert, denn schließlich stehen am Sonntag mit Alexandra Popp und Lena Oberdorf zwei Gevelsbergerinnen auf dem Platz. Los geht es am Sonntag ab 17 Uhr (Anstoß 18 Uhr), der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei.

Der FC Schwarz-Weiß Silschede wird mit einem Bierstand und Bratwurst vom Grill für die Verpflegung sorgen. Besucher sollten bei der Anreise beachten, dass am Waldstadion und dem nahe gelegenen Gewerbegebiet nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Sollte das Zuschauerinteresse die zur Verfügung stehende Platzkapazität überschreiten, müsste der Einlass gegebenenfalls gestoppt werden.

