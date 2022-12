Ralf Neumann, Leiter, des Tierheims, bedankt sich bei Christel Euler für die Spenden in Höhe von 810 Euro plus Futter.

Spende Pudel-Klub spendet an das Tierheim in Gevelsberg

Gevelsberg. Diese Spende an das Tierheim in Gevelsberg kommt genau richtig. Der Pudel-Klub überreichte 810 Euro plus Futter.

Am Donnerstag, 15. Dezember, fand die jährliche Spendenübergabe beim Tierheim Strückerberg in Ennepetal statt. Ralf Neumann, Leiter des Tierheims, bedankte sich bei Christel Euler, Vorsitzende des Deutschen Pudel-Klubs Gevelsberg, für die Spenden in Höhe von 810 Euro plus Futter.

Neumann stellte fest, dass in diesem Jahr vermehrt Katzen abgegeben wurden. Die Kosten für Tierarztbehandlungen, Medikamente, Futter und die steigenden Energiepreise – da komme einiges zusammen. „Dass wir in diesen schwierigen Zeiten das Ergebnis vom Vorjahr toppen würden, damit hat niemand gerechnet.

Bei allen Spendern möchten wir uns ganz herzlich für die große Spendenbereitschaft bedanken, ohne sie wäre es nicht möglich gewesen“, sagt Christel Euler.

