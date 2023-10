Quads in Schwelm und Ennepetal gestohlen: Fahndung läuft

Schwelm/Ennepetal. Unbekannte stehlen Quads in Schwelm und Ennepetal. Die Kripo schließt einen Zusammenhang nicht aus und fahndet mit Täterbeschreibung.

Vor kurzem sorgten Rollerdiebstähle in den Südkreis-Städten für Schlagzeilen. Waren es die Taten einer Bande, wie spekuliert wird? Nun meldet die Kreispolizei zwei Fälle von gestohlenen Quads, als von kleinen Motorrad-ähnlichen Fahrzeugen auf vier Rädern. Und auch hier steht die Frage im Raum: Stecken womöglich die selben Täter dahinter? Die Polizei hofft bei der Ermittlung auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Denn es gibt dank eines Zeugens eine Täterbeschreibung.

Der erste Fall ereignete sich im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag, um 18 Uhr und Montag, um 13 Uhr. Dort stahlen bislang unbekannte Täter ein in der Wilhelmshöher Straße in Ennepetal geparktes Quad eines 33-jährigen dort ansässigen Mannes. Am Montagmittag) wurde das entwendete Fahrzeug dann gegen 13.20 Uhr auf der Talstraße in Schwelm gegenüber der Autobahnauffahrt A1 auf einem Gehweg parkend aufgefunden.

Mit Quad geflüchtet

Der zweite Fall, von dem die Kreispolizei am Dienstag berichtete, ereignete sich am Montag Morgen. Bislang unbekannte Täter entwendeten gegen 5.50 Uhr ein in der August-Bendler-Straße in Schwelm geparktes Quad eines 61-jährigen Schwelmers. Sie flüchteten anschließend in Richtung Haynauer Straße von der Örtlichkeit, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Die Ermittler schließen einen Tatzusammenhang nicht aus, und es gibt einen Zeugen, der der Polizei Angaben machen konnte, die bei der weiteren Suche nach den Tätern möglicherweise eine entscheidende Rolle spielen können. Der Zeuge beobachtete in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei augenscheinlich männliche Personen, die sich fußläufig mit Motorradhelmen in der Hand in Richtung Schwelm bewegten. Die beiden werden wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, ca. 20 bis 40 Jahre alt, mit einem beigen Kapuzenpullover bekleidet.

Zusammenhang zwischen Quad-Diebstählen

„Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten besteht, wird derzeit geprüft und ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei“, teilte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde mit.

Hinweise können an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

