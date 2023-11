Ein Radschutzstreifen entlang der Kahlenbecker Straße in Ennepetal. Mit einem Konzept möchte die Stadt künftig bessere Bedingungen für den Radverkehr schaffen.

Verkehr Radfahren in Ennepetal: Das soll sich verbessern

Ennepetal Mit dem Fahrrad in Ennepetal unterwegs: Für viele ist das kein Spaß. So soll sich das ändern.

Gibt es auf der Kölner Straße in Ennepetal zwischen Kreisverkehr und Kartenberg bald nur noch eine Spur statt wie bisher zwei, um Platz für Radfahrer zu machen? Es sind - bislang noch - beispielhafte Szenarien wie diese, mit denen sich die lokale Politik aktuell auseinandersetzt. Alles vor dem Hintergrund, dass das Radfahren in der Klutertstadt besser werden soll. Die Grundlage dafür ist das sogenannte Konzept „Radverkehr Ennepetal 2027“. Das enthält eine umfassende Strategie, wie das Fahrrad fester Bestandteil der alltäglichen Mobilität werden kann.

Dabei hat das beauftragte Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen auch den Status Quo beschrieben. Demnach spielt der Radverkehr bis dato eine eher untergeordnete Rolle im Ennepetaler Gesamtverkehr. Das liegt laut den Experten vor allem an der Topografie. Die Stadt ist für Radfahrerinnen und Radfahrer also im wahrsten Sinne ein schwieriges Terrain.

Das Jahr 2027 ziert deshalb den Titel des Konzepts, weil dann die Internationale Gartenausstellung (IGA) erstmals in Nordrhein-Westfalen Einzug hält. Im Zuge dessen sollen in Ennepetal zwei bedeutende Projekte umgesetzt werden, die auch für den Radverkehr eine wichtige Rolle spielen.

Teils sehr starke Steigerungen

Philipp Herzog vom Planungsbüro Kaulen stellte die Kernpunkte des Radverkehrskonzeptes in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung vor. Er hält fest: Ausgehend vom Stadtzentrum rund um das Haus Ennepetal gilt es in alle Siedlungsbereiche der Stadt etliche Höhenmeter mit teils sehr starken Steigungen zu überwinden. Speziell diese Anforderungen hätten bislang einer erhöhten Radverkehrsnutzung entgegengestanden. Gleichzeitig würden die Fortschritte im Bereich der Elektromobilität entsprechende Hürden minimieren, gemeint sind Pedelecs, also Fahrräder mit Elektromotor zur Unterstützung.

Alles in allem sieht das Konzept derzeit noch „große Potenziale zur fahrradfreundlichen Optimierung“ in Ennepetal. Die Analyse des Bestandes zeigt laut Planungsbüro drei wesentliche Komponenten. Erstens: Auf den meisten der Hauptverkehrsstraßen wird der Radverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt. Eine gesicherte Radverkehrsführung über bauliche Radwege oder mittels Markierungslösungen findet nicht statt. Zweitens: Im weiteren Erschließungsstraßennetz sorgen das niedrige Geschwindigkeitsniveau und/oder geringe Verkehrsmengen für eine gute Ausgangsbasis für den Radverkehr. Drittens: Straßenunabhängige Führungen, allen voran der Wanderweg auf der ehemaligen Kleinbahntrasse, bilden ein gutes Wegenetz auch für den Freizeitradverkehr.

In den zurückliegenden Jahren habe die Stadt Ennepetal sich bereits bemüht, durch die gezielte Freigabe von Gehwegen an stark befahrenen Straßen das Radfahren für möglichst viele Zielgruppen attraktiver zu machen. Durch das nun vorliegende umfassende Maßnahmenprogramm bestehe nun ein Handlungsrahmen, wie dieser Weg systematisch fortgesetzt werden könne.

Gartenausstellung 2027 im Blick

Dazu sei eine kommunale Strategie mit ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen ebenso entscheidend wie die Abstimmung mit übergeordneten Baulastträgern. Dabei blickt das Planungsbüro auf Landes- und Bundesstraßen, die zum Beispiel durch den Landesbetrieb Straßen NRW unterhalten werden. Durch gezielte Bauprogramme könnten nicht nur unmittelbare Radverkehrsführungen an den Straßen realisiert werden, sondern auch sinnvolle Parallelrouten im kommunalen Straßen- und Wegenetz gebaut werden.

Dieses Schild an der Scharpenberger Straße in Ennepetal kurz vor der Kahlenbecker Straße weist auf ein Radwegenetz hin. Foto: Max Kölsch / WP

Im Zuge der Internationalen Gartenausstellung 2027 werden die Projekte Ozeanroute und die sogenannte Zukunftslandschaft Hülsenbecker Tal interessant. Bei der Ozeanroute handelt es sich um eine geotouristische Fahrradroute, anhand derer die Erdgeschichte der Region auf verschiedene Weisen erlebbar werden soll. In Ennepetal soll dafür an der Kluterthöhle ein Informationszentrum entstehen. Bei der Zukunftslandschaft geht es darum, dass sich das Hülsenbecker Tal zu einem Erholungs- und Freizeitpark entwickelt und eine fahrradfreundliche Anbindung an die Innenstadt bekommt.

Das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen zieht folgendes Fazit: Das Fahrrad wird als Verkehrsmittel vor dem Hintergrund von Klima- und Umweltschutz wichtiger und die Rahmenbedingungen für den Radverkehr im Allgemeinen sowie speziell in Ennepetal haben sich in den vergangenen Jahren im positiven Sinne verändert. Aber: Es geht noch viel mehr. Dafür sei es notwendig, die Radverkehrsförderung systematisch anzugehen und als festen Bestandteil der kommunalen Planungen und Entwicklungen zu implementieren.

Überwiegend Zuspruch

„Die SPD-Fraktion wird dieses Konzept selbstverständlich mittragen“, erklärte Alexander Teske von der SPD-Fraktion, schränkte gleichzeitig aber ein: „Wir werden die Gesamtkosten im Auge halten müssen.“ Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen äußerte sich zunächst Jürgen Hofmann. „Es ist gut, dass wir jetzt so eine Aufstellung haben“, sagte er. „Wir werden dem Konzept so zustimmen.“ Das signalisierte auch die CDU-Fraktion. „Es hat eine Signalwirkung nach außen“, so der Christdemokrat Thomas Wegner, der dabei die Stärkung des Alltagsradverkehrs und eine bessere Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer im Blick hat. „Natürlich werden wir uns über die Kosten unterhalten müssen“, sagte aber auch er. Auch die FDP-Fraktion möchte das Konzept mittragen.

Andere Töne schlug Manfred Deneke von den Freien Wählern Ennepetal an. „Gegen das Konzept kann man nichts sagen, aber mit den Kosten könnte man Nützlicheres machen. Deshalb werden wir nicht zustimmen.“ Frank Wittig von der CDU betonte, eine Einzelmeinung zu vertreten, als er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass dieses Konzept nichts für Ennepetal ist.“ Radfahrer würden immer eine Minderheit bleiben.

