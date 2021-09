Krankenwagen und Polizei im Einsatz (Symbolfoto). Nach einem Unfall in Ennepetal ist eine junge Frau ins Krankenhaus gekommen.

Verkehr Radfahrerin bei Unfall in Ennepetal schwer verletzt

Ennepetal. In Ennepetal ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Eine Person musste danach ins Krankenhaus.

Eine 28-jährige Ennepetalerin fuhr am Montagmorgen mit ihrem Pedelec auf der Esbecker Straße in Ennepetal in Richtung Schulstraße. Als ein 27-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parklücke rückwärts auf die Fahrbahn der Esbecker Straße fuhr, übersah er dabei die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

