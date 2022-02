Eine Frau verletzte sich bei einem Sturz am Samstag.

Unfall Radfahrerin stürzt bei Glatteis in Schwelm

Schwelm. Wegen Glatteis rutschte ein Fahrradfahrerin aus Schwelm in der Nacht zu Samstag aus und verletzte sich.

Eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Schwelm befuhr am Samstag gegen 1.45 Uhr die Tobienstraße in Schwelm. Als sie nach links in die Jesinghauser Straße abbog, rutschte sie aufgrund von Glätte weg und verletzte sich dabei leicht.

Sie wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen.

