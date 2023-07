Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Bei einem Unfall in Gevelsberg ist eine Frau verletzt worden.

Verkehr Radfahrerin überholt – Unfall in Gevelsberg

Gevelsberg. Als eine Autofahrerin eine Radfahrerin überholen will, kommt es in Gevelsberg zum Unfall.

Bei einem Unfall in Gevelsberg am Freitag gegen 13.20 Uhr hat sich eine Person leichte Verletzungen zugezogen und es sind circa 250 Euro Sachschaden entstanden. Eine 36-jährige Hagenerin fuhr mit ihrem Seat auf der Hagener Straße in Richtung Hagen.

In Höhe der Hausnummer 409 sie ein auf dem Radweg fahrende 25-jährige Fahrradfahrerin aus Wetter überholen. Dabei wechselt die Fahrradfahrerin vom Radweg auf die Straße und stößt mit dem Pkw zusammen. In Folge dessen stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht.

