Radweg von Schwelm nach Gevelsberg wird gesperrt

Schwelm. Der Radweg mit dem Tunnel unter dem Karst zwischen Schwelm und Gevelsberg wird für mehrere Tage gesperrt werden.

Die Stadtverwaltung Schwelm informiert darüber, dass der Tunnel auf dem Radweg unter dem Karst vom 16. bis 20. Juni gesperrt sein wird.

In dieser Zeit finden dort Dreharbeiten für ein Filmprojekt des Westdeutschen Rundfunks statt. Der Tunnel kann ab dem 21. Juni wieder befahren werden. Die Stadt Schwelm wird am Zugang zur Trasse an der Haßlinghauser Straße auf die vorübergehende Sperrung hinweisen





