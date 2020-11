Rallye-Sieg auf Porsche mit Technik Made in Schwelm

Altbewährte Technik verbinden mit modernen Errungenschaften der Pkw-Entwicklung – nichts Geringeres als das hat sich „Das Triebwerk“ in Schwelm auf die Fahnen geschrieben. Stephan Rohleder und sein Kompagnon Christian Wilms haben sich dafür die Ikonen des Deutschen Automobilbaus ausgesucht: Porsche und VW Transporter der ersten und zweiten Generation, der klassische Bulli eben. Jüngstes Kind des, wie Rohleder sagt, „genialen Tüftlers“ Wilms ist eine elektronische computergesteuerte Einspritzanlage für die Modelle der Sportwagenschmiede aus Zuffenhausen. Sie ersetzt die sonst verbaute Vergaseranlage in historischen Porsche-Modellen.

Eigenentwicklung besteht den Test

Das Siegerauto: Der Ölklappen-Porsche 911 aus dem Jahr 1972 hat das Triebwerk auf eine elektronische Einspritzung umgerüstet. Foto: Bernd Richter / WP

Auf einer Oldtimerrallye in Italien hat die technische Neuentwicklung „Made in Schwelm“ ihre Bewährungsprobe bestanden. Unter Rennbedingungen, wie Stephan Rohleder sagt, habe er seinen Ölklappen-Porsche 911 2.4 T aus dem Baujahr 1972 über mehrere 1000 Kilometer am Limit getestet. Sein Urteil: „Die Technik überzeugt, der Durchschnittsverbrauch ist von 15 auf 9 Liter gesunken, und das bei gesteigerter Motorleistung und besseren Abgaswerten.“ Der umgerüstete Porsche war das erste vom Triebwerk umgebaute Auto. Aus Begeisterung über den gelungenen Umbau habe er das Fahrzeug in seine Privatsammlung übernommen, lässt Rohleder wissen.

Zwei Rallyes mit zusammen 1000 Kilometern Strecke, gut 5000 Kilometer Anfahrt auf eigener Achse und vor allem einen großen Sieg später weiß Stephan Rohleder, dass er damals die richtige Entscheidung getroffen hat. Mit der Ölklappe gewann er mit seiner Lebensgefährtin Nadia Hahn als Beifahrerin die Oldtimer-Rallye „Modena Cento Ore“. Das Team aus Schwelm startete in der Kategorie „Regularity“, in der Oldtimer und Klassiker bis Baujahr 1977 zugelassen sind.

„Ich hatte viel Glück, weil es geregnet hat. Denn viele Fahrer können bei Nässe nicht fahren. Und wegen Corona haben viele Teilnehmer ihren Start abgesagt“, freut sich Rohleder dennoch über seinen ersten Siegerpokal und den Lorbeerkranz, den er für seinen Erfolg mit nach Hause nehmen durfte. Das Starterfeld war wieder international besetzt. Doch wegen der Pandemie und der Reisebeschränkungen waren in diesem Jahr nur 60 Fahrzeuge im Rennen. „Die Modena ist eine geile Sache, diese Rallye hat alles: Man fährt auf Zeit auf der Rennstrecke in Imola und auf abgesperrten Strecken. Wer die schnellste Zeit und gleiche Rundenzeiten liefern kann, der siegt“, so der Schwelmer Unternehmer.

Die Reise startete in Schwelm mit dem Porsche auf eigener Achse mit Ziel Italien. Zunächst stand die Teilnahme an der „Nuvolari“, eine weitere bekannte Oldtimer-Rallye, auf dem Programm. In guter Position kam das Team aus Schwelm mit dem Regelwerk in Konflikt, weshalb es am letzten Rallyetag hatte ausscheiden müssen. Weiter ging es nach Rom. Von dort ging es weiter über Assisi und Florenz nach Modena und eben Imola. Auf dem dortigen Autodromo Enzo e Dino Ferrari fand bis zum Jahr 2006 der Große Preis von San Marino im Rahmen der Formel 1 statt.

Die neue Einspritzanlage senkt den Durchschnittsverbrauch des Oldtimer-Porsches von 15 auf 9 Liter pro 100 Kilometer -- bei einer nicht unerheblichen Leistungssteigerung. Foto: Bernd Richter / WP

Zurück zur neuen elektronischen Einspritzanlage aus dem Triebwerk: Diese Technik ist nach Auskunft von Stephan Rohleder bereits in mehrere Kundenfahrzeuge eingebaut worden. Momentan arbeitet das Triebwerk an zwei Vollrestaurationen, bei denen zwei Porsche 964 aus den 1990er Jahren in F-Modelle (bis 1973 gebaut) umgebaut und mit der in Schwelm entwickelten und gefertigten Einspritztechnik ausgestattet werden.

Natürlich werden die Sportwagen auf die individuellen Wünsche der Kunden abgestimmt. Die elektronische Zündverstellung beherrschen heutzutage alle Neufahrzeuge. „Das Besondere an der von uns entwickelten Technik ist, dass man das jetzt auch mit alten Autos machen kann, wenn sie von Vergaser auf Einspritzer umgerüstet werden“, so Rohleder.

Rein äußerlich sehen die Umbauten wie alte Porsche aus, allerdings gesegnet mit den Errungenschaften modernster Automobiltechnik. Wenn die „Neufahrzeuge“ aus der Halle an der Eisenwerkstraße rollen, müssen ihre neuen Besitzer gut 500.000 Euro an das Schwelmer Unternehmen überweisen – pro Fahrzeug wohlgemerkt. Manch einer lässt sich sein Hobby eben etwas kosten.