Rasenpflege: Greenkeeper vom Golfclub Gevelsberg gibt Tipps

Einen dichten, grünen und kräftigen Rasen den wünschen sich mit Sicherheit die meisten Gartenbesitzer. Doch um das zu erreichen, bedarf es viel Pflege. Wovon auch Julia Wehberg, Besitzerin der Golfsportanlage Gut Berge, und ihr Chef-Greenkeeper Cezmi Durmus zu berichten wissen. Denn am Rande von Gevelsberg erstrecken sich 108 Hektar Land, die ein jedes Golferherz höher schlagen lassen. Eine Fläche, die ständig gepflegt werden muss und somit das Aufgabenfeld von Durmus und seinem vierköpfigen Team vielfältig machen.

Belüftung ist wichtig

Cezmi Durmus erklärt, dass das Gras auf einem Golfplatz mit seinen Grüns, Fairways, Roughs und Semiroughs auf unterschiedliche Höhen gestutzt werden muss. „Das Grün, also die Fläche rund ums Loch, wird zum Beispiel täglich auf 3,5 Millimeter gekürzt.“ Das Fairway indes, der Bereich zwischen Abschlag und Grün, wird dagegen nur etwa drei Mal pro Woche gemäht. Auf den stark beanspruchten Flächen rund um die Löcher muss das Grün mehrmals im Jahr aerifiziert werden. Dies bedeutet, dass spezielle Maschinen alle fünf Zentimeter Löcher in den Boden bohren, die bis zu 40 cm tief sind. Zweck dieser Maßnahme ist das Belüften des Bodens.

Denn durch diese Löcher, die hinterher mit Sand gefüllt werden, kann ein Gasaustausch zwischen Erde und Atmosphäre statt finden, so dass die Organismen, die im Erdboden leben, einen Sauerstoffschub bekommen. Auch wächst der Rasen dadurch besser und durch eine solche Bohrung kann sich der Boden nicht verfestigen.

Auch das Stechen der Löcher und der dazugehörigen Fahnenpositionen sowie das Säen und Anpflanzen von Gräsern und Pflanzen gehört zum Aufgabengebiet der Berger Greenkeeper, erzählen die beiden bei einer Rundfahrt über die Anlage. „Und auch unsere Sandbunker müssen stets ausreichend mit Sand befüllt werden und deren Kanten ordentlich geschnitten werden“, ergänzt Cezmi Durmus.

Das ist jetzt wichtig Und so machen Sie den Rasen fit für den Winter: Der letzte Rasenschnitt sollte im November sein, danach wird es zu kalt und das Gras wächst nicht mehr. Spätestens nach dem ersten Frost sollte der Rasen nicht mehr gemäht werden. Die optimale Schnitthöhe beträgt etwa vier Zentimeter. Sind die Halme länger, werden sie meist von der Schneelast platt gedrückt. Das kann Krankheiten und Pilzbefall begünstigen und sorgt im Frühjahr für unschöne braune Flecken. Während Laub auf den Beeten Wurzeln vor dem Frost schützt und gut für die Erde ist, müssen die Blätter vom Rasen entfernt werden, sonst entstehen kahle Stellen. Gedüngt werden kann ein letztes Mal vor der Winterruhe im Oktober, Kalium ist wichtig und wirkt stärkend, damit der Rasen die kalte Jahreszeit gut übersteht. Entscheidend ist, dass der Rasen im Winter seine Ruhe erhält.

Was die Bewässerung der Anlage betrifft, die erfolgt automatisch mit Rasensprengern, die in das Gelände eingelassen sind. „Wässerungen sind von Nöten, da es der Klimawandel und die damit verbundene Dürre in den Sommermonaten notwendig machen“, sagt Julia Wehberg.

Wie aber gelingt es nun den heimischen Gärtnern, ihren Rasen zu einem echten Schmuckstück zu verwandeln? Für einen schönen dichten, grünen Rasen sei ein regelmäßiger und gleichmäßiger Schnitt sehr wichtig, verrät Cezmi Durmus. Hierbei gilt, dass man häufig, dafür aber nur wenig abschneidet. Zwei Drittel der Blattmasse sollten übrig bleiben, denn je höher die Halme sind, desto mehr Photosynthese findet statt. Außerdem wird das Wurzelwachstum positiv beeinflusst - die Wurzeln wachsen tiefer, sind toleranter gegen Trockenheit und können Mineralstoffe besser aufnehmen. „Eine gute Höhe für einen Hausrasen sind etwa drei bis fünf Zentimeter.“

Außerdem sollte man auch auf den pH-Wert des Bodens achten. Dieser liegt idealerweise zwischen 5,5 und 6,5. Ist der Wert zu niedrig und der Boden eher sauer, hilft Kalken. Ist er zu hoch, sind einige Pflanzennährstoffe nicht mehr verfügbar und der Rasen wird geschwächt. Der falsche pH-Wert kann indes den Rasen anfällig für bestimmte Pilze machen. Voraussetzung ist also, so der abschließende Rat des Greenkeepers, dass man unbedingt die Pflege-Basics wie regelmäßigen Schnitt, gelegentliche Düngung und ausreichend Wassergaben einhält.