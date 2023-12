Rat der Stadt Ennepetal: Zwei Abschiede und ein Jubiläum

Ennepetal In der letzten Ratssitzung 2023 würdigte die Bürgermeisterin zwei Persönlichkeiten, die das Gremium in diesem Jahr verlassen haben.

Zwei langjährige Ratsmitglieder haben 2023 das Gremium verlassen: Theo Bicking und Michael Haas. Für ihr Wirken zum Wohle der Stadt Ennepetal sprach Bürgermeisterin Imke Heymann ihnen herzlichen Dank aus.

Theo Bicking gehörte dem Rat 14 Jahre lang an. Als Parteiloser war er Mitglied der SPD-Fraktion, für die er schon zuvor als sachkundiger Bürger aktiv war. Bicking, der dreimal in Folge als SPD-Kandidat das Direktmandat in seinem Wahlbezirk holte, hatte einige Jahre auch den Vorsitz des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung inne.

Theo Bicking gewann als parteiloser Kandidat für die SPD dreimal das Direktmandat in der Milsper Innenstadt. Foto: Hartmut Breyer / WP

Recht überraschend hatte Michael Haas nur wenige Tage nach dem Rückzug von Theo Bicking sein Ratsmandat niedergelegt. Der FDP-Politiker war für seine Fraktion zunächst von 1999 an als sachkundiger Bürger im Einsatz, bevor er 2006 als Nachrücker in den Rat einzog. Dem Gremium gehörte er seither ununterbrochen an, ab 2012 führte der Unternehmer als Vorsitzender die FDP-Fraktion. In fast allen Gremien, Aufsichtsräten und Ausschüssen arbeite Haas mit, unter anderem war er Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses.

Imke Heymann betonte, dass beide fehlen würden. „Denn – und das liegt mir sehr am Herzen: bei aller Unterschiedlichkeit und der ein oder anderen verschiedenen Ansicht: Es sind Typen wie Ihr, die die Politik – nicht nur in Ennepetal – braucht“, sagte sie.

Weiterhin dem Rat angehören wird Bernd Tigges. Er ist schon seit 15 Jahren als Mitglied der SPD-Fraktion dabei - und dafür ehrte ihn Imke Heymann in der Ratssitzung ebenfalls. Er sei engagiert und habe Ennepetal und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger immer im Blick, meinte die Bürgermeisterin, die Tigges, der in vielen Ausschüssen aktiv war und ist und seit 2020 den Vorsitz des Bauausschusses innehat, für den Einsatz und für das konstruktive Miteinander dankte.

Bernd Tigges gehört dem Rat der Stadt Ennepetal seit 15 Jahren an. Foto: Partei

