Raubüberfälle: Haftbefehl gegen Trio aus Ennepetal

Ein Polizist schiebt einen Verdächtigen in einen Polizeiwagen (Archivaufnahme). Gegen drei Ennepetaler wurde Haftbefehl erlassen.

Ennepetal Nach mehreren Raubüberfällen hat die Polizei drei Männer aus Ennepetal festgenommen. Der Haftbefehl ist erlassen.

Wie bereits berichtet, erfolgte die Festnahme der Täter nach den Raubdelikten in Sprockhövel, unter anderem per SEK-Einsatz in Ennepetal.

Die Täter sind laut Polizei 19, 22 und 34 Jahre alt und sind alle in Ennepetal wohnhaft. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde nun Haftbefehl erlassen. Für die Auswertung der Spuren wird nun bei der Fachdienststelle Kriminalität eine Ermittlungsgruppe eingesetzt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

In der Tatnacht zeigte ein 55-jähriger Sprockhöveler besondere Zivilcourage. Obwohl er selber als Kunde in der Tankstelle bei dem Raubüberfall verletzt wurde, übermittelte er umgehend wichtige sachdienlicher Hinweise an die Polizei. Diese trugen im Rahmen der Fahndungsmaßnahme an der Festnahme der zwei Täter bei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm