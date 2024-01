Raubüberfall: Unbekannter verletzt 63-Jährige schwer am Kopf

Ennepetal Nach einem ungewöhnlich brutalen Raubüberfall in Ennepetal fahndet die Polizei nach dem Täter, der zwei Opfer verletzte.

Ohne Vorwarnung schlug der brutale Räuber in Ennepetal auf die nichts ahnende Frau ein und ebenso auf einen Zeugen, der der 63-Jährigen zur Hilfe kommt. Die Polizei hat zwar bislang noch keine Täterbeschreibung, hofft aber dennoch bereits auf Hinweise auf den Mann.

Es ist Dienstag, der 2. Januar, gegen 6.40 Uhr, als eine 63-jährige Ennepetalerin in der Dunkelheit auf dem Gehweg an der Esbecker Straße in Richtung Fuhrstraße entlangläuft. Just zu diesem Zeitpunkt hält an der Haltestelle „Milspe Friedhof“ ein Linienbus an, aus dem ein Mann aussteigt.

Lesen Sie auch:

Gevelsberger Hautarzt Dr. Buschhaus gibt Praxis auf

Feuerwehrmann rettet Nachbarn – zwei Tage hintereinander

Prostatakrebs: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Geschenk“

Demenzkranke Frauen vergewaltigt? Pfleger vor Gericht

Ohne Anzeichen und Vorwarnung schlägt dieser mit einem Gegenstand, den er offenbar bereits in der Hand gehalten hat, mehrfach auf den Kopf der Frau ein, versucht, ihr die Handtasche zu entreißen.

Als ein 24-Jähriger die brutale Attacke sieht, eilt er der Frau zur Hilfe. Und in der Tat lässt der Täter von seinem stark blutenden Opfer ab, ihm gelingt es zudem nicht, die Handtasche an sich zu reißen. Aber: Nun schlägt er mit dem Gegenstand auf den 24-Jährigen ein, raubt diesem das Portemonnaie.

Anschließend flüchtet der Mann in Richtung der Milsper Innenstadt. Seine Opfer alarmierten umgehend die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Diese verlief jedoch negativ.

Die Ennepetalerin wurde mit schweren Kopf-Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der 24-jährige Ennepetaler erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336/9166-4000 melden“, teilt die Kreispolizeibehörde mit.

Eine Personenbeschreibung des Mannes liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. „Die Beteiligten waren offensichtlich derart ergriffen von den Geschehnissen, dass sie diese noch nicht geben konnten oder sich bislang nicht genau erinnern konnten“, sagt Christoph Neuhaus, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr auf Nachfrage der Redaktion. Es bestehe aber durchaus die Hoffnung, dass der Polizei bald eine Beschreibung des flüchtigen Täters vorliegt. Ebenso liegen noch keine konkreten Angaben zu dem Gegenstand vor, mit dem der Mann zugeschlagen hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm