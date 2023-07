Rauchmelder lösen aus: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal. Weil jeweils Rauchmelder ausgelöst hatten, musste die Feuerwehr Ennepetal am Freitagmittag und in der Nacht zu Samstag ausrücken.

Am Samstagmorgen um 0.11 Uhr rückte die Feuerwehr Ennepetal zur Marktstraße in Milspe aus, weil dort in einem Haus ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Es war auch ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar.

Ein Trupp ging unter Atemschutz und mit einem C-Rohr zur Erkundung vor. Die Einsatzkräfte brachten zudem die Drehleiter in Stellung, um eine Zugangsöffnung zu schaffen. Der Eigentümer konnte die Wohnungstür allerdings selbstständig öffnen. Es stellte sich heraus, dass auf dem Herd Essen angebrannt war. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung mit einem Lüfter quer und übergaben sie anschließend wieder an den Eigentümer. Im Einsatz, der um 0.47 Uhr beendet wurde, waren insgesamt 17 Kräfte der Feuerwehr Ennepetal.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Bereits am Freitagmittag hatte angebranntes Essen für einen Einsatz der Feuerwehr Ennepetal gesorgt. Um 12.25 Uhr hatte eine automatische Heimrauchmelder-Anlage an der Heimstraße ausgelöst. Auch dort lüfteten die Wehrleute die Wohnung quer. Der Einsatz war gegen 13 Uhr beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm