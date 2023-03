Die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm will Schulabgänger und Betriebe zusammenbringen.

Beruf Realschule in Schwelm plant einen „Tag der Ausbildung“

Schwelm. Die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm will Schüler und Ausbildungsbetriebe zusammenbringen. Das hat sie dafür geplant.

Schüler suchen Ausbildungsbetriebe mit guter Perspektive und Unternehmen die Fachkräfte von morgen. Um beides zusammenzuführen, plant die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule einen „Tag der Ausbildung“.

Die Realschule in Schwelm wird derzeit von gut 600 Schülerinnen und Schülern besucht. In jedem Jahr verlassen die Realschule ca. 100 junge Menschen mit einem Real-oder Hauptschulabschluss, um entweder weiter zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung zu beginnen. Das Programm der Berufswahlvorbereitung der Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler bereits ab der Klasse 7 dabei, die richtige Wahl für den weiteren Lebensweg zu finden.

In den letzten Jahren sei zu beobachten gewesen, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler am Ende der Realschulzeit noch nicht wissen, welchen Weg sie einschlagen wollen. „Das ist zu einem echten Trend geworden, in den letzten Jahren sprechen wir von wirklich nennenswerten Prozentbereichen“ sagt Schulleiter Marco Unger.

Möglichkeiten des Ausbildungsmarktes

Befragungen unter den Schülerinnen und Schülern hätten ergeben, dass vielen die Vorstellung und das Wissen fehlt, welche Berufe es gibt und was welcher Beruf konkret beinhaltet.

Lesen Sie auch:

Um die Schüler in Schwelm mit den Möglichkeiten des Ausbildungsmarktes vertraut zu machen und diese mit den in Schwelm und näherer Umgebung ansässigen Betrieben zusammen zu bringen, möchte die Realschule einen „Tag der Ausbildung“ etablieren. Die Ziele dieses Tages sollen sein:

Vorstellen von Ausbildungsberufen durch die ausbildenden Betriebe, Wecken von Schülerinteressen an verschiedenen Berufsfeldern und Berufen, Vermittlung von konkreten Ausbildungsplätzen oder Praktikumsplätzen zwischen den Schülerinnen und Schülern und den ansässigen Betrieben, Vermitteln von Einblicken und Kenntnissen rund um die einzelnen Berufe, Kontaktaufnahme von den Ausbildungsbetrieben mit den Schülerinnen und Schülern, die eine Ausbildung suchen, Kontaktaufnahme bezüglich eventueller Praktika in den Betrieben.

Im November erstmalig an der Schule

Der „Tag der Ausbildung“ befindet sich derzeit in der Planungsphase und soll im November erstmalig in den Räumen und auf dem Gelände der Schule stattfinden.

Um mit den Planungen fortfahren zu können, wendet sich die Schule bereits jetzt an regionale Ausbildungsbetriebe mit einer unverbindlichen Interessensabfrage. Bei genügend Interesse beiderseits sei durchaus an ein dauerhaftes Veranstaltungsformat gedacht. Dann könne ein solcher Tag einmal jährlich dauerhaft an der Schule etabliert werden, heißt es von Seiten der Realschule.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Interessierte Betriebe sind eingeladen, ihr Interesse an einer Teilnahme bereits jetzt über das Sekretariat der Schule zu bekunden und dort ihre Kontaktdaten für die weitere Planung zu hinterlegen.

Kontakt: Dietrich-Bonhoeffer Realschule Ländchenweg 9, Tel.: 02336-3265, Fax: 02336-10713, Mail: dbr@schwelm.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm