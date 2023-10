Rebelsynth macht zu Halloween-Party wieder die Musik

Schwelm. Im Parkhotel Fritz am Brunnen in Schwelm steigt ein Halloween-Musik-Event. Konzert der Synthpop-Band Rebelsynth.

Das Parkhotel Fritz am Brunnen und die Synthpop-Band Rebelsynth sind eine kulturelle Partnerschaft eingegangen, um einmal jährlich jeweils zum 31. Oktober im Parkhotel ein Halloween-Musik-Event zu veranstalten.

Nachdem die Band bereits im Oktober 2021 im Parkhotel Fritz am Brunnen für eine schaurig-schöne Halloweenparty sorgte, die nicht nur Horrorfans, sondern auch Musikliebhaber begeisterte, startet nun die zweite Auflage des Musik-Events.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Band Rebelsynth für eine langfristige Kooperation für unsere jährliche Halloween-Veranstaltung gewinnen konnten”, sagt Stephan Röhrig, General Manager des Parkhotels.

Die Auftaktveranstaltung beginnt am 31. Oktober um 19 Uhr. Neben Musik gibt es auch einen Kostümwettbewerb. Den Gästen ist allerdings freigestellt, sich in Halloween-Kostümen zu kleiden.

Rebelsynth wird ab ca. 20 Uhr auf der Bühne stehen und bis Mitternacht spielen. Während der Veranstaltung können Snacks und warme Mahlzeiten erworben werden. Die Küche des Parkhotel Fritz am Brunnen wird für diesen Anlass ein Halloween-Special zaubern.

Tickets gibt es für 16 Euro direkt am Parkhotel Fritz am Brunnen, bei Hähnchen Schmitz und beim Raidt’s Getränkehof in Schwelm. Wenige Tickets können für 20 Euro auch noch an der Abendkasse erworben werden.

Die 2019 gegründete Schwelmer Coverband Rebelsynth besteht aktuell aus drei Musiker:innen, die sich dem Synthpop verschrieben haben, einem Genre, das elektronische Musik mit Pop-Elementen verbindet und Songs aus den frühen 80ern bis heute völlig neu interpretiert. Mit Synthesizern, Drumcomputern, Keytar und Gesang bringen sie Klassiker von Depeche Mode, Eurythmics, Tears for Fears und vielen mehr auf die Bühne. Aber auch aktuelle Titel werden im völlig eigenen Stil gespielt. Dabei nutzen sie auch visuelle Effekte wie Lichter, Laser und Projektionen, um eine immersive Atmosphäre zu schaffen.

„“Wir wollen nicht nur Musik machen, sondern auch Kunst”, verdeutlichen die Bandmitglieder Vanessa Strucken, Stefan Bertram und Michael zum Bruch.

Das ehemalige Haus Friedrichsbad wurde als Bade- und Pensionshaus zwischen 1786 und 1796 im klassizistischen Stil erbaut. Nicht nur das sehr gut erhaltene Haus Friedrichsbad, benannt nach dem berühmten Preußenkönig, auch ein Teil des ehemaligen Kurparks und das historische Brunnenhaus, erinnern an den Glanz längst vergangener Badeherrlichkeit.

Seit 1953 ist das ehemalige Haus Friedrichsbad als Tagungszentrum für über 200.000 Seminarteilnehmer zum Inbegriff für qualifizierte Weiterbildung geworden. Nach sorgfältigen Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten sowie Erweiterungen und Modernisierungen im Jahre 2016 steht das Haus heute als Parkhotel Fritz am Brunnen seinen Gästen individuell ausgestattet zur Verfügung.

