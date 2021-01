Rebional Herdecke zählt zu 500 deutschen Wachstums-Champions

Herdecke. Erfreuliche Auszeichnung für Rebional: Der Bio-Gastronomie-Betrieb in Herdecke schaffte es in eine deutsche Firmenliste mit hohem Umsatzwachstum.

Der Herdecker Bio-Gastronom der Gemeinschaftsverpflegung hat es erneut in die Liste der 500 Wachstums-Champions in Deutschland geschafft: Gemeinsam mit Statista hat Focus Business teilnehmende Unternehmen nach Aspekten wie bestimmter Ertragssteigerung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit geprüft. Rebional wurde in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus aufgeführt. Aus einer Vorauswahl von rund 12.000 deutschen Unternehmen wurde ein Ranking der 500 Unternehmen mit dem höchsten Umsatzwachstum erstellt, unterteilt in 20 Einzelbranchen.

Die berücksichtigten Unternehmen müssen ihren Hauptsitz in Deutschland haben, ein starkes organisches Wachstum verzeichnen und als eigenständiges Unternehmen gelistet sein (keine Tochterfirma, Niederlassung). Diesen Erfolg haben Klaus Richter und Oliver Kohl aus der Unternehmensleitung gemeinsam mit den Rebional-Mitarbeitenden in Teamleistung erreicht. „Wir sind so stolz auf diese Auszeichnung und vor allem auf unsere Mitarbeitenden. 2020 war für alle aus der Branche ein hartes Jahr – dass wir trotzdem den Umsatz halten konnten, macht uns wirklich optimistisch“, freut sich Geschäftsführer Klaus Richter.

Bio-Anspruch

Rebional versteht sich als Bio-Gastronom in der Gemeinschaftsverpflegung für das Gesundheits- und Sozialwesen. Kunden sind Seniorenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen mit Gemeinschaftsverpflegung. Die moderne Großküche befindet sich direkt neben de Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.

„Wir machen nicht einfach nur Essen. Unsere Speisen stehen für Bio-Qualität, Genuss, Ess- und Kochkultur, Verantwortung und Ehrlichkeit. Wir leben unsere Firmenphilosophie und wollen aus der Kombination Ökologie, Soziales, Wirtschaftlichkeit und Genuss eine neue Dimension in der Gastronomie erreichen“, fasst Klaus Richter den Anspruch von Rebional zusammen. Den Bio-Anteil ihrer Speisen können die Kunden selbst bestimmen – und damit auch, wie viel ihnen das Essen wert ist.