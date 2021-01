Reha-Betrüger aus Gevelsberg wieder auf freiem Fuß

Die Justiz wird frühestens am 21. Januar ein Urteil in dem Fall der Rehatechnik-Firma aus Gevelsberg sprechen.

Gevelsberg/Hagen Eine Millionen Euro sollen Hans S. (51) und Jürgen W. (56) sollen erbeutet haben. Vor Gericht belasten sie sich gegenseitig.

Der Vorwurf gegen das Geschäftsführer-Duo der Gevelsberger Firma für Rehatechnik wiegt schwer: Eine Millionen Euro sollen sie bei den Krankenkassen abgerechnet haben für Produkte, die sie niemals bestellt hatten. Seit einigen Wochen bereits läuft ihr Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Hagener Landgericht, wo es sich für die Justiz nicht einfach gestaltet, Licht ins Dunkel zu bringen. Vor allem, weil die beiden Angeklagten sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben wollen.

Waren sie Mitte November von jetzt auf gleich für ihre Kunden wie vom Erdboden verschluckt, weil sie sich in Untersuchungshaft befanden, sind die beiden Geschäftsführer Hans S. (51) aus Gevelsberg und Jürgen W. (56) aus Hagen bereits vor Weihnachten wieder auf freien Fuß gekommen. Warum, das erläutert Bernhard Kuchler, Pressesprecher des Landgerichts Hagen auf Nachfrage dieser Zeitung: "Die Untersuchungshaft war ausschließlich wegen Wiederholungsgefahr angeordnet gewesen. Diese besteht laut Auffassung der Kammer nun nicht mehr." In der Tat ist der Firmenstandort in Gevelsberg was die Logos und Hinweise auf die Rehatechni-Firma anbelangt, mittlerweile weitestgehend neutralisiert. Die Internetseite ist nicht mehr verfügbar und nach Schließung der Firma wegen der Verhaftung ihrer beiden Chefs sollen sich auch die Kunden schnell abgewandt haben. Ohne Firma und Kunden ist schließlich auch eine Wiederholung nicht zu machen. Also durften beide bereits vor den Feiertagen wieder nach Hause.

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft listet 827 Fälle auf, in denen die beiden teure Pflegemittel bei den Krankenkassen abgerechnet haben sollen, das die Patienten aber nie zu Gesicht bekommen haben sollen, weil es diese Verbandsmaterialien niemals gegeben hat. Insgesamt sollen sie auf diese Weise mehr als eine Millionen Euro aus dem Gesundheitssystem herausgesogen haben, um sich damit ein aufwendiges Leben zu finanzieren. Beide haben grundsätzliche Geständnisse vor Gericht abgelegt und beide haben zugesichert, so gut wie möglich finanzielle Wiedergutmachung zu leisten. Allerdings: Die Hauptschuld im Millionenbetrug am Solidarsystem der Krankenkassen schieben sie sich in der Hauptverhandlung vor dem Hagener Landgericht gegenseitig zu.

Prozess geht vielleicht in die Verlängerung

Daher ist aktuell auch noch nicht sicher, ob es der Kammer gelingt, bis zum eigentlich geplanten Urteilstermin, dem 21. Januar, tatsächlich ausreichend Licht in die Organisation des Betrugs zu bringen, um ein Urteil zu fällen. Eine Verlängerung des Verfahrens scheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Zumindest diese Zeit können die beiden ehemaligen Geschäftsführer des Rehatechnik-Unternehmens noch auf freiem Fuß verbringen.