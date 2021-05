Renovierung in Gevelsberg: Lukaskirche wird barrierefrei

Gevelsberg. Die Evangelische Kirchengemeinde renoviert derzeit die Außentreppe der Lukaskirche. Außerdem wird ein neuer Pfarrer gesucht.

Die Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg hat gleich mehrere Neuigkeiten zu verkünden. So haben nach Abschluss der Konfirmationen in der Lukaskirche die Renovierungsarbeiten an der Außentreppe der Lukaskirche begonnen. Zukünftig soll der Weg in die Kirche barrierefrei sein, damit ältere Menschen mit Rollatoren und junge Eltern mit den Kinderwagen problemlos in die Kirche kommen können. Nachdem der Zugang zum Gemeindesaal und zur Toilette schon längere Zeit barrierefrei ist, wird bald eine weitere Maßnahme zur einladenden Kirche für alle abgeschlossen werden können. Für die Renovierungsarbeiten sind sechs Wochen angesetzt worden.

Außerdem: Nachdem Pfarrer Helmut Kirsch und Pfarrer Thomas Werner im Ruhestand sind, ist eine der beiden freigewordenen Pfarrstellen wieder zu besetzen. Die Stelle ist ausgeschrieben worden und mehrere Kandidatinnen und Kandidaten haben sich dafür interessiert. Der Pfarrwahlausschuss des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg hat mit einer Kandidatin und zwei Kandidaten Bewerbungsgespräche geführt und sie zu „Probe“-Gottesdiensten eingeladen, damit sie sich der Gemeinde vorstellen können.

Gottesdienste der Erlöserkirche im Livestream im Internet

Die Gottesdienste in der Erlöserkirche sind am Sonntag, 16. Mai, um 17 Uhr, am Samstag vor Pfingsten, 22. Mai, um 17 Uhr und am Sonntag, 6. Juni, um 09.30 Uhr. Die Gottesdienste werden sowohl präsentisch in der Erlöserkirche mit maximal 53 Personen als auch per „Live-Stream“ gefeiert werden. Die Zugangsdaten werden vor dem Gottesdienst auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde (evkg-gevelsberg.de) veröffentlicht.

In sieben Konfirmationsgottesdiensten wurden 40 Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Lukaskirche und in der Erlöserkirche konfirmiert. Sie hatten sich darauf in einem Team mit Pfarrer Uwe Hasenberg und Diakon Stefan Larisch vorbereitet. Im zweiten Jahr der Vorbereitung auf das Fest war die Konfirmandenarbeit größtenteils nur digital möglich. Konfirmiert wurden die Teilnehmenden, die bereits im 3. Schuljahr im Rahmen des KU 3 mit der Konfirmandenarbeit begonnen hatten und die, die vor eineinhalb Jahren im 7. Schuljahr starteten.

Im vergangenen Jahr waren ein gemeinsames Konfi-Camp in Haus Friede, Hattingen, und ein Erlebnistag auf dem Stüting-Gelände noch möglich gewesen. Aufgrund der notwendigen Einschränkungen, wurden die Gottesdienste per Livestream übertragen. So wurden die Gottesdienste auch in Südafrika und Ungarn mitgefeiert.

