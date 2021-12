Reparaturcafé öffnet wieder im Haus Ennepetal

Ennepetal. Der nächste Termin für das Reparaturcafé in Ennepetal steht fest.

Es wird genäht und repariert: Am 8. Dezember wird im Mehrgenerationenhaus, Gasstraße 10, von 15 bis 17 Uhr wieder genäht und repariert; jetzt wieder in den gemütlichen Räumen des Generationencafés.

Das Team des Reparaturcafés unterstützt junge und alte Hilfesuchende dabei, defekte aber wertgeschätzte Alltagsgegenstände wieder in Ordnung zu bringen. Staubsauger, Bohrmaschinen, HiFi-Geräte oder Spielzeug, das versierte Team lässt nichts unversucht, um die liebgewonnenen Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Heidi Auris baut ihre Nähmaschine auf, um kleinere Reparaturen und Änderungen an Kleidungsstücken vorzunehmen, Flicken aufzunähen oder zu zeigen, wie man kleinere Ausbesserungen selbst vornehmen kann.

Das Mehrgenerationenhaus bittet, die bekannte AHA-Formel (Abstand, Hygiene und das Tragen von FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske) zu befolgen. Außerdem muss die 2G-Regel beachtet werden.

Informationen gibt es bei Astrid Fänger (02333/979358) oder afaenger@ennepetal.de

