Der REWE-Markt an der Gewerbestraße (vormals Kaufpark) in Ennepetal. Der Markt wurde am Donnerstag, 1. Oktober 2020, Schauplatz eines Raubüberfalls, bei dem nach Geschäftsschluss zwei bewaffnete Täter einem Angestellten die Einnahmen raubten. Jetzt erging das Urteil gegen den Mann.