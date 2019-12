Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Richter müssen die Unterbringung prüfen

Der Angeklagte ist neben mehrfacher Vergewaltigung auch wegen Diebstahls, Unterschlagung und Urkundenfälschung (zugleich mit Betrug) und schwerer räuberischer Erpressung vorbestraft.

Er befindet sich in Untersuchungshaft. Das Gericht muss auch seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, einer Psychiatrischen Klinik oder in der Sicherungsverwahrung prüfen.